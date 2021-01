Diese Musik macht man auf der Autobahn lauter!

Herzen und Handgranaten also. Da stimme ich der Band aus Buffalo, USA und ihrer Namenswahl auch voll zu: Rockmusik muss Herz zeigen und mitreißen, explosiv sein sozusagen. Beides passt auch zu "Turning To Ashes", dem Debüt der heavy rockenden Band um die Bass spielende Frontdame Stephanie Wlosinski. Gleich der eröffnende Titelsong erobert mit staightem Beat und griffigem Refrain mein Ohr. Die extravagante Stephanie hat eine gute Portion Kraft in ihrer Stimme und erinnert etwas dabei etwas die von mir verehrte Agnete Kjølsrud von DJERV. Aber sie hat auch die Blues-Vibes einer Elin Larsson (BLUES PILLS), sehr charmant, die Dame. Die meisten Lieder werden von kraftvollen, anschiebenden Riffs in knusprigem Sound nach vorne geschoben und mit sehr eingängigen Hooks garniert. Das ist Musik, die man auf der Autobahn automatisch lauter macht.



Das Album ist zwar ziemlich kurz (ca. 35 Minuten ohne den Bonustrack, eine alternative Version von 'Nothing Left'), dafür wird es aber auch nie langweilig. Die Band bleibt zwar immer ihrem Stil treu, variiert aber geschickt Tempo und Stimmung, ganz extrem (und sehr cool) bei 'In The Crowd', einem Blues-Rocker mit heftigen punkigen Ausbrüchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Band live Gas gibt und einen Club zum kochen bringen kann. Ich hoffe man kann dies bald beweisen.