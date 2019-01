Zwölf Hammertracks, denen lediglich die Vielfalt abgeht!

Das Material von "Diabolic Prophecies" hat schon eine knappe Dekade auf dem Buckel, tönt aber auch neun Jahre nach der eigentlichen Erstveröffentlichung immer noch brutal und zielstrebig aus den Boxen. HEAVING EARTH hat ein neues Label gefunden, das den Tschechen ermöglicht hat, nicht nur die Premieren-Full-Length neu aufzulegen, sondern gleich auch noch das "Vision Of The Vultures"-Demo als Bonus auf diesen Re-Release zu packen - sehr schön.

Interessanter wird die Sache schließlich vor dem Hintergrund, dass die zwölf Tracks auch zum Ende hin kein klangtechnisches oder qualitatives Gefälle verzeichnen. Die Osteuopäer spielen zwar im Großen und Ganzen einen vorhersehbaren Stiefel runter, bewegen sich dabei aber stets auf einem sehr hohen Level, der mit einigen Querverweisen zur "Covenant"- bzw. "Domination"-Phase der morbiden Engel auch die entsprechende Qualitätssicherung betreibt. Hin und wieder beschleicht einen allerdings das Gefühl, dass HEAVING EARTH keine wirklich neuen Ideen mehr nachliefern kann, weshalb das Phänomen vieler individuell starker Tracks, die im Albumkontext jedoch an Wert verlieren, auch hier wieder anzutreffen ist - aber welcher Todesblei-Maniac wird schon kritische Töne spucken, während er sich von Knallern wie 'Seething Fragments' und 'Disciples Of Obscurity' den Allerwertesten versohlen lässt.

Erstaunlich ist zuletzt noch, dass auch die vier Songs des angesprochenen Demos problemlos mit den Nummern von "Diabolic Prophecies" mithalten können. Vor allem 'Fundamental Decomposition' ist eine Lehrstunde in technisch versiertem, brutalem Death Metal und daher auch einer der klaren Signature-Tracks, mit denen die Tschechen ihre Position sichern können. Letzteres sollte mit diesem fett bestückten Re-Release aber ohnehin gelingen, auch wenn die Ideenvielfalt am Ende nicht ganz so üppig ist wie so mancher Blast, den HEAVING EARTH hier vollführt. Fans von klassischen MORBID ANGEL-Sounds haben aber definitiv keine Wahl und müssen der Platte spätestens jetzt den Zuschlag geben!

Anspieltipps: Fundamental Decomposition, Beyond The Void, The Shrine Of Desolation