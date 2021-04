Erst Explosion, dann Konsolidierung

Genau mein Ding! HEAVY FEATHER spielt schnörkellosen Gitarren-Rock mit warmem Sound und einer kräftigen, bluesgetränkten Frauenstimme. Als großer Anbeter des BLUES PILLS-Debüts freue ich mich also auf Musik, die eine sehr ähnliche Richtung einschlägt, denn die Pillen selbst habe sich ja bekanntermaßen ein wenig verändert.



So gehen vor allem die ersten drei Songs direkt ins Herz. '30 Days' ist ein windschnittiger Opener mit lässigem Groove, fetzigen Soli und dem unter die Haut gehendem Gesang von Lisa Lystam, die ja auch bei den Stoner Rockern SIENNA ROOT Aufsehen erregt. Mit Elin Larsson (BLUES PILLS) und Heidi Solheim (PRISTINE) gehört sie für mich zur Speerspitze der jungen Blues-Sängerinnen. 'Bright In My Mind' und 'Love Will Come Easy' sind nochmal zwei Granaten, die dies eindrucksvoll belegen.



Danach scheint es aber, als habe die Band ihre Munition verfeuert. Vielleicht ist es ja nur so ein Gefühl, aber spätestens nach dem Titelsong 'Mountain Of Sugar' geht ein wenig der Grip verloren, die Ideen werden etwas generischer und die Riffs weniger zupackend. Natürlich ist 'Let It Shine' eine schöne Ballade, aber im "gefühlvollen" Bereich ist mit Sicherheit noch etwas Luft nach oben da. Vor allem, wenn man weiß, wie BLUES PILLS hier aufzutrumpfen vermag.



Und so hört man sich in der zweiten Hälfte dann schon durch zwei bis drei eher mittelmäßige Songs, wobei sich die Grundausrichtung natürlich nicht ändert. Sound und Stimme sind ja immer noch da und es muss schon viel passieren, dass ich bei solcher Musik die Skiptaste drücken würde. Allein schon wegen der ersten drei Songs ist "Mountain Of Sugar" für Anhänger der Referenzbands, aber auch Anhänger von CREAM, TEN YEARS AFTER, FREE oder alten BUDGIE ein Hineinlauschen wert.