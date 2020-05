Neuauflage des Debüts der Schotten

Benannt hatte sich diese 1981 gegründete Formation aus Glasgow nach dem UFO-Klassikeralbum aus dem Jahr 1976. Vor allem die beiden Gitarristen Gordon Bonnar und Punky Meadows waren schwer vom Spiel von Michael SCHENKER beeindruckt. Das war bereits auf der ersten Single 'Roll The Dice', die im Jahr darauf beim legendären Label Neat Records erschienen war, festzustellen, noch viel mehr aber auf dem 1983 aufgelegten Debüt "Lettin Loose".



Für dieses konnte die Truppe einen Deal bei Polydor Records einheimsen und wurde von dim seinerzeitigen Major-Label auch gehörig gefördert. So hatten die Schotten die Ehre, von keinem geringeren als Brian May bei der Produktion unterstützt zu werden. Auch nach der Veröffentlichung der Scheibe war zu bemerken, dass man seitens der Plattenfirma große Hoffnung hatte, diese Band würde groß herauskommen. Support-Shows für KISS, OZZY und WHITESNAKE waren (und sind) nun wahrlich nicht billig, aber dennoch die Chance schlechthin für eine Band ihres Status.



Das Album selbst erwies sich dann als überaus gefällig. Dem Zeitgeist entsprechend gab es durchweg eingängiges Songmaterial zu vernehmen, das zudem überaus abwechslungsreich angelegt war. Basierend auf der erwähnten Gitarrenarbeit schaffte es HEAVY PETTIN für feine Ohrwürmchen zu sorgen, die durch die hohe, aber in allen Belangen sattelfeste Stimme von Steve "Hamie" Hayman ein gehöriges Maß an Eigenständigkeit verabreicht bekommen haben. Dieses Album sollte man also auf jeden Fall kennen, sofern man für melodischen Hard / Heavy Rock jener Epoche etwas übrig hat.



Und sollte das Original schwer zu bekommen sein, kann man auf eine der Neuauflagen zurückgreifen. Die aktuellste davon stammt von den Spezialisten von Cherry Red Records und enthält neben den neun Tracks der Original-Ausgabe die bereits erwähnte erste Single sowie 'Shadows Of The Night' als Bonus-Tracks. Bei letztgenannter Nummer handelte es sich ursprünglich um die B-Seite der 1983er Single 'Rock Me', die mittlerweile wohl tatsächlich nur noch sehr selten anzufinden sein dürfte, allerdings auch auffällig "kommerziell" ausgefallen war.