Kann mich bitte jemand von diesem Trip zurückholen?

Das aus dem kanadischen Westen stammende Trio HEAVY TRIP verzichtet auf Gesang und scheint bestrebt, allein durch die Intensität seines Instrumentalvortrags Emotionen zu vermitteln. Mehr noch, es dürfte sogar die Intention der Burschen sein, den Zuhörer mit elegisch angelegten Kompositionen sprichwörtlich für einen "Trip" abholen zu wollen.

Das gelingt den offenbar bereits einigermaßen bühnenerfahrenen Musikern aus British Columbia nämlich auf jeden Fall. Allein das tonnenschwere 'Hand Of Shroom' zu Beginn zieht einen mit mäandernden Riffs in trauter Iommi-Machart in den Bann und lässt einen einfach nicht mehr los.

Da Cole Jandrisch mit seinem Arbeitsgerät aber auch unter Beweis stellt, dass er das Werk von Jimmy Page sehr genau studiert hat, sollte die LED ZEPPELIN-Schlagseite des folgenden, ebenso knapp mehr als sieben Minuten dauernden 'Lunar Throne' nur wenig verwundern. Aber auch seine beide Kollegen Cole Vibert und Ben Frith liefern eine gute Vorstellung und verstehen es, der Sechssaitigen ein grundsolides Fundament zu bereiten.

Zwar braucht man von einer Rhythmus-Fraktion bei Klängen, wie jenen von HEAVY TRIP erst gar keine verschnörkelten Figuren zu erwarten. Dennoch ist es die abgefahrene Rhythmik, die 'Mind Leaf' zu einem abwechslungsreich gestalteten Heavy/Stoner Rocker werden lässt. Vor allem das akzentuierte Drumming von Ben verfehlt seine Wirkung hier nicht. Ebenso cool klingt das Material aber auch, wenn die Songs aus einer endlos anmutenden Jam-Session heraus in die Psychedelic-Ecke abdriften.

Denn auch hier kommt der stoische Groove des Rhythmus-Duos so richtig zur Geltung. Nachzuhören (und mitzu"trippen") im ans Ende gestellten, fast viertelstündigen 'Treespinner', mit dem die drei Kanadier auf beeindruckende Weise klarstellen, weshalb sie sich den Bandnamen HEAVY TRIP ausgesucht haben. Kann mich jetzt bitte wieder jemand zurückholen?