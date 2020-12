Für dieses Album braucht es keine Entschuldigung

HELL BOULEVARD meldet sich zurück. Die Schweizer Goth'n'Roll Band ist mit neuem Material am Start. Das insgesamt dritte Album trägt den schwungvollen Titel "Not Sorry". Soweit die nüchternen Fakten.



Die Schweizer fahren auf diesem Album einige Geschütze auf. Das Ziel scheint, ein Album voller Hits abzuliefern. Tanzbare Beats mit Keyboard-Untermalung sowie bisweilen etwas verkrampfte, aber stets eingängige Refrains beherrschen das Bild. Das funktioniert über weite Strecken richtig gut, mit dem Titeltrack oder dem etwas deftigeren 'Hate Me' sind ein paar Songs am Start, die durchaus nachhaltig im Kopf verbleiben könnten. Andere Nummern, wie zum Beispiel 'Queen Paranoia' vermögen das Level kaum zu halten und schrammen dezent an der Langeweile vorbei. Wie gut, dass HELL BOULEVARD noch das eine oder andere Ass im Ärmel hat, besonders das emotionale 'Like Romeo and Juliet' erobert sich ein Platz in der Playlist. Ein wunderschöner Song, der emotional einiges zu bieten hat. Zweifellos einer der Höhepunkte auf einem Album, welches einerseits ziemlich großes Kino zu bieten hat, andererseits aber doch über drei bis vier Lückenfüller verfügt. Mein persönlicher Anspieltipp ist übrigens 'Speak of the Devil'. Die Nummer geht unheimlich gut ins Gebein und ordnet sich stilistisch irgendwo zwischen SISTERS OF MERCY und THE 69 EYES ein.



Der Titel des Albums lautet also "Not Sorry". Und nein, zu entschuldigen braucht sich HELL BOULEVARD für dieses Album wahrlich nicht. Insgesamt ist es ein gutes Album geworden, bei dem die stärkeren Songs überwiegen.