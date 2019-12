Nun wirklich keine stille Nacht.

Im Weihnachtsbrauchtum der östlichen Alpen gehört der Krampus, ein gehörntes Monster, zum Gefolge des heiligen Nikolaus und bestraft die unartigen Kinder. Das ist natürlich genau das richtige Thema für eine Thrashband, insbesondere wenn sie wie HELLEVATE aus den USA das gelegentlich blutrünstige Gehabe der Branche nicht allzu ernst nimmt.

Des weihnachtlichen Kinderschrecks hat sich das Quintett auf seiner neuen EP "Krampusnacht" angenommen. Ebenso wie etwa TANKARD oder ANTHRAX verwechselt HELLEVATE nicht Humor mit Albernheit, sondern serviert das Titelstück als gut gemachte Thrashnummer mit satten Riffs, dichtem Getrommel und energischem Gesang, das von zwei starken Leadbreaks, in dem die Gitarren einzeln oder auch kurz im Doppel solieren, gekrönt wird. Wenn zwischendurch Weihnachtsglöckchen neben den Riffs erklingen oder im Outro 'Jingle Bells' angespielt wird, ist das genau die Prise Humor, die den Hörer grinsen lässt, ohne die Musik durch Klamauk zu ruinieren. Der Schließer 'Prepare For War' (Titel Nummer zwei dieser, nun ja, Zweieinhalb-Track-EP, ist das Intro dazu.) geht eher in Richtung Speed Metal und punktet mit mächtig Druck, einem variablen Gesang zwischen Wut und Wahnsinn sowie wieselflinken Soli.

Wer an der vermutlich letzten Attacke des Jahres 2019 interessiert ist, kann die EP auf dem Bandcamp der Gruppe probehören und ordern.