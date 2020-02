God On The Run

God On The Run

Höllisch guter Punk aus Ungarn!

Seit 2009 gibt es die Budapester Formation THE HELLFREAKS bereits. War man zu Anfang stilistisch dem Psychobilly zugehörig, ging es dann ab Album Nummer drei in Richtung Punk Rock. Dies allerdings mit diversen Ausflügen in andere Genres, wie Metal oder auch ein bisschen Hardcore, wie auf dem neusten Werk "God On The Run" zu hören ist.

Generell bin ich ja sowieso kein Freund von Schubladen, sondern lebe eher nach dem Motto: "Wenn's nicht rockt, isses für'n Arsch!" Und rocken tut die aktuelle Scheibe mächtig. Bereits die erste Nummer 'Men In Grey' tritt gewaltig in den Allerwertesten. Richtige Ruhepausen gibt es auf " God On The Run" eher wenige. Nur sehr selten wird der Fuß vom Gaspedal genommen, wie bei 'Witches Heal', das dafür aber umso mächtiger groovt. Ein Ausreißer ist hierbei auch der leicht schwerfällige, schon beinahe melancholische Rausschmeißer 'Tappy'. Ein Stück, welches man eventuell nach den vorherigen neun Songs so nicht erwartet hätte, das aber deshalb nicht weniger geil klingt. Besonders beeindruckt mich Frontfrau Shakey Sue: So beherrscht sie melodischen Klargesang, einfach hingerotzte Vocalparts und Hardcoregekreische perfekt. Eben durch diese Variabilität kann sie in jedem der Songs die jeweils nötigen Akzente setzen.

Mit "God On The Run" haben die Ungarn einen absoluten Volltreffer gelandet. Wer auf Punk Rock der besonderen Art steht, kommt an THE HELLFREAKS definitiv nicht vorbei. Zum Anchecken hier die drei veröffentlichten Videos zu den Stücken 'Men In Grey', 'Red Sky' und 'Adrenalize'.