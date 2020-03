Die Arschtreter sind zurück.

Sie treten offenbar gerne Ärsche - darauf weisen sie auf ihrem Promozettel vermehrt hin, die fünf Herren, die sich selbst als THE HELLIPHANTS bezeichnen. Seit 22 Jahren sind die Musiker in teils wechselnder Besetzung unterwegs und haben das nun vorliegende "Beast" als zweites echtes Album ebenso wie den Vorgänger in Eigenregie aufgenommen. Dafür klingen die Aufnahmen und der Mix erstaunlich sauber und klar. Ebenso gelungen ist das Cover, auf dem das namensgebende Biest offenbar in Anlehnung an MOTÖRHEADs Snaggletooth im Profil abgebildet ist.

Auch musikalisch könnte man die legendären Briten als Vorbild sehen: Harter Rock mit einer gesunden Portion Rotzigkeit und Punk bilden die Grundlage des Albums. Dass hier im Hinblick auf das Songwriting noch Luft nach oben besteht, mag man der Band mit Selbstvertrieb gerne nachsehen. Andererseits scheinen die Herren sowohl bei Output-Frequenz als auch der Kreativität ein kleines bisschen zu sehr den Fuß der Bremse stehen zu haben. Man sollte den höllischen Elefanten also vielleicht auch etwas Konstanz in der Besetzung wünschen und dann müssen solche Knaller wie 'I See Them Come' sich nicht mehr zwischen teils etwas verkopften Songs verstecken.

Spaß macht das "Beast" allemal und das ist hier sicherlich auch die Hauptsache. Für die nächsten beiden Alben braucht man hoffentlich keine 22 Jahre.