Eine der besten Liveveröffentlichungen aller Zeiten!?

Zweimal durfte ich HELLOWEEN auf der Pumpkins United Tour live erleben, einmal in der Porschearena Stuttgart und ein weiteres Mal als Headliner beim Knock Out Festival 2018 in Karlsruhe. Und beide Shows waren einfach nur magisch. Hier ist zusammengekommen, was zusammengehört. Dass diese Konzertreise für die Nachwelt festgehalten werden wird, daran gab es von Anfang an keinerlei Zweifel. Die einzige Frage bestand höchstens darin, ob es gelingen würde, diese ganz besondere Magie auch audiovisuell einzufangen. Nach mehreren Stunden eingehender Sichtung - "United Alive" hat dazu einige Zeit meinen Blu-ray-Player blockiert, steht mein Fazit fest: Das Teil übertrifft alles meine Erwartungen.

Für "United Alive" wurden drei Shows mitgeschnitten, einmal vor 14.000 Fans in der Arena in Madrid, vor 75.000 Metalheads in Wacken und dann noch vor 8.000 Fans in São Paulo. Somit stammt jedes Stück von einem der Konzerte. Dabei sind die Übergänge zwischen den einzelnen Auftrittsorten und Songs perfekt gelungen und stören nicht das Erlebnis eines kompletten Konzertes. Durch Einblendung erfährt man auch jedes Mal von wo die Aufnahme gerade stammt. Bild und Ton sind vom Feinsten. Und wer immer auch für den Bildschnitt verantwortlich war, der hat hier ein Sonderlob verdient. Dieser ist modern, aber nicht zu hektisch. Wichtige Momente wurden perfekt eingefangen, ebenfalls die phänomenale Stimmung im Publikum. Auch Effekte wie Splitscreens und Schwarzweiß-Sequenzen sind effektiv eingesetzt. Und wo ich gerade die Stimmung angesprochen habe, da kann den Südamerikanern definitiv keiner das Wasser reichen. Dort lebt man Metal wie an keinem anderen Ort auf der Welt. Dicht dahinter ist allerdings der Auftritt in Madrid, die Spanier sind da fast ähnlich euphorisch. Wacken geht stimmungstechnisch auch vollkommen in Ordnung, aber es ist halt typisches Festivalpublikum. Hier beeindruckt hauptsächlich die unglaubliche Größe der Menschenmenge. Fast drei Stunden HELLOWEEN in Bestform live im heimischen Wohnzimmer mit einer nahezu perfekten Setliste, Fanherz was willst du mehr?

Aber mit dem eigentlichen Konzert sind wir hier noch lange nicht am Ende. Auf einer zusätzlichen Disc gibt es umfangreiches Bonusmaterial. Dazu gehören unter anderem ein mehr als 30-minütiges Interview mit allen Bandmitgliedern. Dies ist sehr kurzweilig und gibt auch interessante Einblicke, oft garniert mit dem typischen Humor der sieben Kürbisköpfe. Wer im Hauptfilm die Cartoon-Clips von Seth und Doc vermisst, welche bei den Konzerten zwischen einzelnen Songs zum Einsatz gekommen sind, diese finden sich auch in kompakter Form im Bonusteil, ebenso wie alternative Liveaufnahmen von vier Stücken. Im einzelnen sind dies 'Halloween' (São Paulo), 'Dr. Stein' (São Paulo), 'Kids Of The Century' (Prag) und 'March Of Time' (Santiago de Chile). Schön dass man hier auch zwischen Stereo und 5.1. Surround Sound wählen kann, ist ja oft bei Bonusmaterial nicht üblich. Des Weiteren kann man sich als Extra auch noch die Filmsquenzen ansehen, welche während der Song auf LED Videowall liefen und last but not least ein kurzes Tourfilmchen von der Show in Hamburg.

Bei den Formaten hat man die Wahl zwischen einer Doppel-Blu-ray oder einer 3fach-DVD. Zusätzlich bekommen Audiofreunde die komplette Madrid-Show unter dem Titel "United Alive In Madrid" sowohl als 3fach-CD und als 5fach-Vinyl-Boxset in unterschiedlichen Farben. Und selbst dort gibt es Bonusmaterial mit 'March Of Time' (Santiago de Chile), 'Kids Of The Century' (Prag), 'Why' (São Paulo) und 'Pumpkins United' (Wacken). Bevor ich es vergesse, Blu-ray-, DVD- und CD-Version können auch in geballter Form als Earbook und Mailorder Edition erworben werden.

Mit 'United Alive' ist HELLOWEEN ein neues Referenzwerk in Sachen Liveveröffentlichungen gelungen, das sich zwischen Klassikern wie "Live After Death" und "Priest..Live" einreiht.