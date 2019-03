Schlicht und simpel: So darf Heavy Rock klingen!

Einfach mal schnörkellosen Heavy Rock auflegen, das haben sich die Musiker von HELL'S GAZELLES schon beim ersten Zusammentreffen ausgedacht, und diesem Kurs folgen die Briten auch weiterhin mit aller Konsequenz. Auf ihrer neuen EP hat die Band fünf recht rotzige, mitreißend groovige und dennoch relativ relaxte Songs gepackt, die ohne viele Schnörkel auf den Punkt kommen und einfach nur das tun, was sie sollen: ordentlich rocken!

So simpel das klingt, so einfach ist auch die Rezeptur der neuen Stücke, so unkompliziert bekommt man auch Zugang, und so authentisch ist am Ende auch der Sound. HELL'S GAZELLES hat einen vornehmlich basischen Arbeitsvorgang entworfen, in dem LED ZEPPELIN und Co. eine wichtige Rolle einnehmen, bei dem zeitgemäße Klänge aber mindestens genauso wichtig sind wie das klassische Fundament. Und so wagt das Quartett aus Oxford den bekannten Brückenschlag ohne große Kunstgriffe, aber mit maximalem Effekt - nämlich fünf durchgehend überzeugenden Kompositionen, für die man Begriffe wie erdig seinerzeit wohl erfunden hat. 'Give Me Something' und 'Out Of Time' haben zudem einen feinen Chorus, der Titelsong bringt die besagten Page/Plant-Vibes mit, und mit 'Stone Cold' und 'She Devil' hat "Take Your Medicine" ebenfalls Stücke an Bord, die weit mehr als nur Füllmaterial sind.

Von daher kann ich mir ausschweifende Worte sparen und ähnlich verfahren wie HELL'S GAZELLES auf diesem Release: schnell auf den Punkt kommen, schmückendes Beiwerk überflüssig machen und dennoch etwas aussagen. Heavy Rock kann man auf vielerlei Art und Weise interpretieren - gerne jedoch genau so, wie es hier der Fall ist!