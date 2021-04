Always Shoot Twice (EP)

Abwechlungsreiche, entdeckenswerte Vorstellung

Es gibt Bands, die scheinen wahrlich alles andere als vom Glück verfolgt zu sein. Diese Aussage trifft unter anderem auf die aus Nordrhein-Westfalen stammende Formation HELLTRAIL zu, die sich schon im Vorfeld der Aufnahmen zu ihrem Debüt "Off A Six Foot Town" mehrfach als "Stehaufmännchen" beweisen hat müssen.

Doch weder ein Motorradunfall des Drummers noch ein Einbruch ins Studio konnte die Truppe demotivieren, und auch gegen diverse Computer-Probleme während und nach der eigentlichen Produktion erwies sich HELLTRAIL als resistent. Nachvollziehbar daher, dass sich das Quartett auch von der grassierenden Pandemie und sämtlichen Folgen nicht aus der Bahn hat werfen lassen. Im Gegenteil, die Musiker stellten ihre Hingabe zum Heavy Rock erneut unter Beweis, und so erlangte ihre neue EP mit dem Titel "Always Shoot Twice" zwar nicht zum eigentlich angedachten Zeitpunkt, aber schlussendlich doch noch Veröffentlichungsreife.

Wie schon auf dem Erstling lässt sich erkennen, dass eine stilistische Limitierung für HELLTRAIN kein Thema ist. So geht es im Opener 'Monkey On My Back' mit sattem Rock’n’Roll in bewährter Manier und mit dezenter THUNDERHEAD-Schlagseite zur Sache, ehe es in 'Final Hour' Groove-lastiger und mit metallischeren Riffs zur Sache geht. Der schmissige Refrain lässt - inklusive der Phrasierung - eine gewisse Ähnlichkeit zu früheren RAGE erkennen.

Gehörig losbretternd ist dann 'Constant Resistance' angelegt, ein Song mit unmissverständlicher Aussage, die auch im dafür gedrehten Video dokumentiert ist. In dieser Nummer lässt Sänger (und Gitarrist) Achim Lanzendorf seine Stimmbänder auf überaus raue Weise vibrieren und gibt damit zu erkennen, dass er wohl auch in jeder puristisch loslegenden Thrash Metal-Band am Mikro gut aufgehoben wäre. Dass er aber auch gefühlsbetont zu singen vermag, beweist er im Finale 'The Man In The Mirror'.

Zusammen mit seinen Mitstreitern stellt er mit dieser "Feuerzeug-Ballade" (antiquierte Bezeichnung für einen langsamen, emotionsgeladenen Song, bei dem heutzutage in der Live-Situation jeder Club zu einem Handy-Meer wird) zum Abschluss auch noch den Anspruch von einschlägig orientierten Radio-Sendern ins Programm aufgenommen zu werden. Das wär‘ wahrlich keine schlechte Option, HELLTRAIL darf nämlich wirklich entdeckt werden, werte Programm-Gestalter!