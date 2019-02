Anspruchsvoll und ideenreich - doch auch das reicht nicht immer!

Die beklemmende Stimmung auf der einen, der hohe technische Anspruch auf der einen Seite - kann das funktionieren? Bei HEPTAEDIUM, dem Soloprojekt des französischen Multiinstrumentalisten Florent Lambert, muss man sich diese Frage häufiger stellen, ohne dabei eine klare Antwort zu bekommen. Denn zwischen den bedrohlich wirkenden sphärischen Parts, die zeitweise von einem post-apokalyptischen Feeling seitens der permanenten Stakkatos getragen werden, und den elektronischen Spielereien, die dann auch noch von leicht verproggten Rhythmen konterkariert werden, entstehen Kontraste, bei denen man einfach nicht sicher werden möchte, ob sie langfristig tragfähig sind. Und dann kommt auch noch der Umstand hinzu, dass Melodien und post-metallische Strömungen zwischenzeitlich auch noch um ihr Recht kämpfen. Schwierig, schwierig ...



Allerdings wird man zeitweise auch nicht aus der eigentlichen Motivation hinter "The Great Herald Of Misery" schlau. Will der Franzose einfach nur martialische Riffs mit Post-Hardcore-Stilmitten mischen, um dem Horror-Flair der meisten Songs ein Forum zu bieten. Oder geht es doch eher um die depressive, melancholische Seite, die hin und wieder angedeutet und in Songs wie dem instrumentalen 'Trapped In A Gravitational Abyss' sogar exzessiv betont wird.

Die Gegensätze, die sich in den sieben Songs auftun, sind immens, sorgen zwar für ein paar angenehme Überraschungseffekte, finden letztlich aber nicht harmonisch zueinander. Und so bleibt "The Great Herald Of Misery" dann auch ein zwiespältiges Vergnügen. Monsieur Lambert ist ein Meister des brutalen Stakkatos, und er versteht sich auf sphärische Details. Doch an der Kombination der gegenläufigen Strömungen muss er noch arbeiten, um ein schlüssiges Werk zu kreieren. Mit seinen partiell doch sehr aufregenden Ideen kann die Scheibe punkten, aber überzeugen kann sie nur in Ansätzen.



Anspieltipps: I'm A Symmetric Mass Of Hate, I'm The Great Herald Of Misery