Solider deutscher Edelstahl!

Seit ich in den frühen 80ern die ersten Töne von "Balls To The Wall" gehört habe, bin ich großer ACCEPT Fan und daran hat sich bis heute nichts geändert. Besonders beeindruckt hat mich schon damals vor allem das Gitarrenspiel von Herman Frank, auch später bei VICTORY, deren Sound er ebenso mit seinem Spiel geprägt hat. Inzwischen sind etliche Jahre ins Land gezogen und Herman Frank macht sein eigenes Ding, "Fight The Fear" heißt jetzt der neuste Streich. Konnte man bei seinen ersten beiden unter eigenem Namen erschienen Alben noch von Solowerken sprechen, handelt es sich spätestens seit dem 2016 erschienenen "The Devil Rides Out", der ersten Scheibe nach dem Ausstieg bei ACCEPT, um eine richtige Band.



Gegenüber dem letzten Output hat sich das Line-Up mit Heiko Schröder um einen zweiten Gitarristen vergrößert. Die Rhythmusabteilung besteht auch weiterhin aus Ex-RAGE-Schlagzeuger André Hilgers und JADED HEART-Basser Michael Müller. Und den Platz hinter dem Mikro hat wiederum MASTERPLAN-Frontröhre Rick Altzi eingenommen. "Fight The Fear" ist ein Statement in Sachen deutschen Edelstahls der alten Schule. Hier regieren messerscharfe Gitarrenriffs, pumpende Bässe, hämmernde Drums und geniale Gitarrensolos. Wer auf irgendwelchen modernen Schnickschnack steht, der ist ist hier absolut falsch, das ist die Mucke mit der alte Säcke wie ich groß geworden sind. Und es erfreulich, dass es auch heute noch Kapellen gibt, die sich nicht um irgendwelche Trends scheren, sondern einfach solide Handwerkskunst abliefern.



Ich habe keine Ahnung, ob so ein Album möglich gewesen wäre, solange er noch bei ACCEPT seine Brötchen verdient hat. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er die neu gewonnene Freiheit genießt und dadurch in Sachen Songwriting sogar regelrecht beflügelt wurde. Denn "Fight The Fear" ist ohne Zweifel das bisher beste Werk aus der Stahlschmiede Herman Franks. Hier gehen beide Daumen nach oben!



Anspieltipps: Fear, Rock You, Hail & Row, Wings Of Destiny