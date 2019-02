Langweilige Avantgarde-Geschichten auf komplett unstrukturierter Basis.

Evgeny Khrychikov, seines Zeichens Sprachrohr und Mastermind von HEVVN, ist ein ambitionierter Musiker und Komponist, der mit seinem Bandprojekt große Ziele verfolgt. Fürs Erste muss der ukrainische Musiker jedoch noch kleine Brötchen backen, denn der wirre Stoff, den er und seine Mitsreiter auf "Deliverance" präsentieren, wird den avantgardistischen Ansprüchen der Osteuropäer definitiv nicht gerecht. Die zehn Songs sind ein Sammelsurium düsterer Klänge, ziemlich krude aufbereitet, größtenteils ohne Punkt und Komma und folglich auch völlig ohne Orientierung und Strukturen, die das ganze etwas sortieren könnten.

Hier und dort entdeckt man Annäherungen an den Dark Metal, den die Portugiesen von MOONSPELL in ihrer weniger erfolgreichen Zeit angeboten haben. Dann wieder mag es die Band schwarzmetallisch und ein wenig frostiger, allerdings kann HEVVN die Songs in diesen Momenten nicht mit der erforderlichen Aggression unterfüttern. Und wenn die Ukrainer sich schließlich in die Welt des finsteren Progs begeben, ein paar post-metallische Nuancen einwerfen, hat das Ganze genauso wenig Hand und Fuß - schlicht und ergreifend, weil das halbwegs chaotische Konstrukt in die absolute Langeweile steuert und sich hinter einem Anspruchsdenken versteckt, das die Band gar nicht bedienen kann.

Insofern gilt es erst einmal, Bodenhaftung zu bekommen und die Basics zu stabilisieren. Sofern dies bei HEVVN nicht geschehen wird, dürfte die Truppe wohl kaum den Sprung über die lokalen Grenzen schaffen. "Deliverance" ist ein gescheiterter Versuch, zeitgenössischen Düsterstoff innovativ zu erneuern. Sich hinter verkomplizierten, nichtssagenden Ideen zu verstecken, ist nämlich nicht die Lösung!