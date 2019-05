14 Minuten aus allen Rohren!

Wer auf klassischen, rasanten Thrash Metal steht, sollte sich mit den Franzosen HEXECUTOR beschäftigen. Ihre erste EP "Hangmen Of Roazhon" wurde 2018 / 2019 nach vier Jahren von Dying Victims Productions wieder auf den Markt geworfen, und zwar sowohl als CD als auch als 7-Inch-Vinyl. Der hervorragend produzierte Thrash orientiert sich ganz klar an EXODUS, SLAYER oder DARK ANGEL, ist technisch hochwertig eingespielt aber nie progressiv-verkopft und sorgt live sicher für maximale Gewalt-Lehrstunden im Pit.



Was mir besonders gefällt sind die melodischen Gitarrenleads samt feiner Soli, nachzuhören zum Beispiel bei 'Soldiers Of Darkness', dem größten Hit der insgesamt ausfalllosen EP. Da ich das nachfolgende Album "Poison, Lust And Damnation" nicht kenne, kann ich leider keine Vergleiche ziehen. Im Thrash der letzten Jahre ist mir aber selten eine so fette, böse Abfahrt aufgefallen wie bei HEXECUTOR - und das gelingt der Band ohne jegliche Death- oder Rumpel-Anleihen und ohne corige moderne Einspieler.



Diese Scheibe klingt nach 1988, das ist gewollt und auch gut so, aber nie nach einem billigen Underground-Demo-Tape. Dafür ist die Produktion viel zu stark. Auch der aggressive, aber stets klare Gesang von Fronter Jey Deflagratör ist absolut hochklassig, manchmal denke ich vom Gesangstempoe leicht an Jeff Becerra. Etwas unspektakulär ist einzig das Coverartwork ausgefallen, aber man kann nicht alles haben. Für eine EP, die bei einem Minilabel wiederveröffentlicht wird, ist diese Veröffentlichung wirklich allererste Sahne, großes Kino, ein Knaller. Thrash-Freunde sollten definitiv zugreifen.



Anspieltipp: Soldiers Of Darkness.