Naturmystik und versponnene Musik<br />

Schneller als gedacht ist HEXVESSEL mit einem neuen Album zurück, "Kindred" erscheint nur ein Jahr nach "All Three", bei der generellen Umtriebigkeit von Bandkopf Mat McNerney ist das durchaus beeindruckend und wirft die Frage auf, ob sich vielleicht Verschleißerscheinungen bemerkbar machen.

Die klare Antwort ist natürlich "Nein", denn McNerney scheint in den letzten Jahren irgendwo den Quell unerschöpflicher Kreativität angezapft zu haben und so ist dieses Album ebenso faszinierend wie seine Vorgänger. Musikalisch bleibt HEXVESSEL das Chamäleon, das es schon immer war und verlässt die allzu folkigen Pfade des Vorgängeralbums hin zu psychedelisch-düsteren Gefilden. Natürlich ist der Sound weiterhin größtenteils unverzerrt und die Folk-Musik der 60er und 70er ist nach wie vor ein essentieller Bestandteil des Klangs von "Kindred", doch es haben sich wieder mehr verschroben-moderne Elemente unter das schillernde Treiben gemischt. Wobei "modern" hier als Kontrast zum oft Jahrhunderte alten Folk zu sehen ist und nicht als zeitgenössisch im Sinne der letzten ein, zwei Jahre. Nein, der Sound von HEXVESSEL ist nach wie vor höchst eklektisch, vermischt PENTANGLE mit KING CRIMSON und schaut auch mal kurz bei NICK CAVE vorbei, alles jedoch in einer Art und Weise, die nicht nur Dank Mats charismatischer Stimme zu jedem Moment nach HEXVESSEL klingt.

Ob im druckvollen Opener 'Billion Year Old Being', dem drohend finsteren 'Phaedra' oder dem schönen, mit Trompete veredelten 'Bog Bodies', das vor Melancholie und seltsamer Mystik strotzt. Selbst das im Arrangement stark reduzierte COIL-Cover 'Fire Of The Mind' passt perfekt in den Albumfluss und HEXVESSEL-Sound. Die extrem transparente Produktion tut ihr übriges, um "Kindred" zu einem solchen Erlebnis werden zu lassen. Es fühlt sich oft so an, als säßen die Musiker direkt neben einem im Wohnzimmer, während sie ihre Lieder über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, der menschlichen Kultur und die Ewigkeit der Natur singen. "Kindred" ist ein Album, in dem man versinken kann, das einen entführt in die Unendlichkeit des Universums, die Macht und Mystik der Natur, vor der wir als Menschen mit all unseren Erungenschaften doch so klein und vergänglich erscheinen. Es ist kein Album für das schnelle zwischendurch hören, die einfachen Hits sucht man hier vergebens, doch wer sich die Zeit nimmt und nicht unbedingt konstant verzerrte Gitarren in seinem Leben braucht, der wird von HEXVESSEL einmal mehr reichlich belohnt.