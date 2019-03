Ein überraschendes Comeback mit ausbleibendem Knalleffekt

"Old School Killspree" ist der erste offizielle Release aus dem Hause THE HIRVI, was nicht weiter bemerkenswert klingt, sofern man nicht darüber im Bilde ist, dass die Band ihre ersten Gehversuche bereits 1987 gemacht hat. Nach einem wenig erfolgreichen Demo hat sich die Band aber bereits drei Jahre später wieder aufgelöst und eine knapp drei Dekaden währende Pause eingelegt, bevor es dann im vorletzten Jahr wieder ans Eingemachte gehen sollte. Kann das Sinn machen?

Tja, wenn man einzig und alleine die Songs des Comeback-Albums und gleichzeitigen Debüts bewertet, kann man auch der Meinung sein, dass die Finnen es besser dabei hätten belassen sollen, mit besagtem Demo ein gewisses Mysterium um das eigene Dasein aufrechtzuerhalten. Musikalisch ist "Old School Killspree" nämlich nicht mehr als ein handelsübliches Old-School-Thrash-Album, das über weite Strecken von der zweiten Phase im Schaffen von KREATOR geprägt ist, hier und dort auch einige Auswüchse aus dem extremeren Part der Szene verarbeitet, abgesehen von einer Palette brauchbarer Riffs aber nicht viel in petto hat, auf das man eine solche Reunion mit realistischen Erfolgsaussichten stützen könnte. Frontmann Juha brüllt zwar ähnlich entschlossen ins Mikro wie der junge Mille Petrozza, und die Saitanfraktion demonstriert über weite Strecken ebenfalls, dass sie handwerklich bestens gerüstet ist, doch das Songmaterial als solches bringt nur wenige dauerhaft überzeugende Argumente zusammen, von denen man sich schließlich auch nachhaltig mitreißen lassen möchte - da haben viele andere Acts in der Zwischenzeit einfach die Überholspur genutzt und sich in eine bessere Position gebracht als THE HIRVI nach der unverhofften Rückkehr.

Von daher: Wer den alten KREATOR-Stoff liebt und nicht allzu viele Ansprüche stellt, wird gegebenenfalls Gefallen an den acht Tracks von "Old School Killspree" finden. Dem direkten Vergleich können die Finnen trotz einiger anständiger Passagen aber absolut nicht standhalten.