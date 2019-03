Auch das zweite Album der Spanier gibt es als Neuauflage!

Zwei Jahre sollte es dauern, ehe HITTEN den Fans das Nachfolgewerk zu ihrem Debüt "First Strike With The Devil" kredenzte. Vieles war in dieser Zeit passiert, unter anderem musste die Truppe einen neuen Gitarristen rekrutieren. In Jonny Lorca konnte ein solcher gefunden werden und der ehemalige RAGING FIRE-Klampfer machte auf "State Of Shock" seine Sache offenbar so gut, dass er Daniel Meseguer immer noch zur Seite steht.



Im direkten Vergleich zum ersten Longplayer ist erkennbar, dass die Jungs erhöhtes Augenmerk auf pfiffige Refrains und Hooks gelegt hatten, weshalb sich mehrere Tracks nachhaltig im Langzeitgedächtnis festsetzen konnten. Unter anderem der von sphärischen Akustik-Gitarren eingeleitete Opener 'Wrong Side Of Heaven', sowie das knackig-brachiale 'Victim Of The Night', das mit amtlicher RIOT-Schlagseite aus den Boxen brettert. Aber auch der Titelsong, ein Up-Tempo-Brecher der Extraklasse, weiß zu gefallen, nicht zuletzt, weil der Zwang mitzugrölen und Song und Band abzufeiern unausweichlich erscheint.



Das mit überarbeitetem Artwork neu aufgelegte Album hat zudem einen gelungenen Bonus-Track anzubieten: eine überraschend gelungene Cover-Version von 'Faces In The Window'. Damit beweist HITTEN nicht nur Talent, sondern auch Mut und erst recht Geschmack.



Bleibt bloß noch zu hoffen, dass auch das aus dem Vorjahr stammende "Twist Of Fate" demnächst einen Nachfolger erhält. Gute Band, die man im Auge behalten sollte!