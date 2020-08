The Third Stone From The Sun

Diese Band hat was drauf!

HUANASTONE? Sonnensteine? Manchmal verleiten Bandnamen und Albentitel zu einer Internetrecherche. Sie führt mich zielsicher zu den Menhiren, aber auch zu indonesischen Tempeln und schließlich zu einem JIMI-HENDRIX-Song. Und ich frage mich, passt das, was ich finde, zur Musik? Der Hendrix-Song eher nicht, denn sein 'Third Stone From The Sun' ist eher einer von der Sorte jazzig-psychedelischer Waberei. Doch hier gibt es knusprigen Stoner Rock auf die Mütze, meist recht simpel gespielt und durchweg toll produziert. Die Menhire kann man sich dazu durchaus vorstellen, doch sie müssten in der Wüste stehen und von einer heißen Brise umweht werden.

Jawohl, HUANASTONE gefällt mir sehr gut. Es ist einerseits Bilderbuch-Stoner-Rock, andererseits schaffen es die Schweden aber trotzdem, aus der Breite des Genres herauszuragen. Oft gehen in dem Stil ja die Sänger etwas unter, verstecken sich hinter den typischen verhallenden Effekten und zeigen melodisch wenig Kante. Das ist bei HUANASTONE aber anders. Der Gesang ist prägnant und zeigt Herz und ich frage mich tagelang, an wen mich die Stimme denn erinnert. KYUSS, QUEENS OF THE STONE AGE, FOO FIGHTERS - das ist alles falsch, und bevor ich weiter grüble, sage ich lieber, dass mir diese tiefe, warme, unprätentiöse Klangfarbe von Filip Larsson sympathisch ist und super zur Musik passt. Diese pendelt im Rahmen, den man von Stoner Rock erwarten kann. Natürlich gibt es Parallelen zu doomigen BLACK SABBATH, wie bei 'Le Petit Mort' am Schluß, oftmals ist die Band aber leichtfüßiger unterwegs wie im unwiderstehlichen Titelsong und hat auch immer wieder einen herrlichen Heavy-Blues-Touch. Hach, bei 'Carnivore' jauchze ich, Musik kann auf so simple Weise attraktiv sein! Ich denke, live macht das sogar noch mehr Spaß. Diese Band hat was drauf!