Die Attitüde stimmt. Ist das alles?

HUMUNGUS hat großen Spaß am Metal, das spürt man bei den Bandfotos, den Videos, den Songtiteln und natürlich auch der Musik. Die Truppe aus Richmond, Virginia, bedient hierbei einen heute etwas aus der Mode gekommen Stil. Ähnlich

wie FLOTSAM & JETSAM, ANTHRAX (zur Belladonna-Phase) oder teilweise VICIOUS RUMORS mixt sie (US) Power Metal mit Thrash Metal, festgemacht vor allem daran, dass schnelle, schreddernde Gitarren auf einen kraftvollen, klaren Sänger treffen, der auch hin und wieder die Kopfstimme einsetzt. Man merkt der Band von den ersten Tönen von 'War Band' die Gier nach "good friendly violent fun" an, vor allem der Mann am Bass zeigt sich äußerst agil und die Gitarrensoli flitzen wie eine Herde Eichhörnchen. Eigentlich passt erstmal alles bei HUMUNGUS.



Eigentlich. Denn leider verflacht meine anfängliche Zuneigung mit jedem Song ein wenig mehr. Denn so gut, wie die Mucke ins Ohr reinläuft, läuft sie auch wieder raus. Und mit der Zeit muss man feststellen, dass es HUMUNGUS doch an jeder Ecke ein wenig fehlt, um in die erste Liga aufzusteigen. Der stark an die 80er-Underground-Produktionen angelehnte Sound könnte - gerade bei den Gitarren und den Drums - etwas mehr Punch vertragen. Dies ist jedoch angesichts der Tatsache, dass 'War Band' eine Eigenproduktion ist (aufgenommen schon anno 2015), zu verschmerzen. Was aber nach ein paar Songs schmerzlich fehlt, sind solch Attribute wie Spannungsaufbau, Dynamik, Überraschungseffekt, Stimmungswechsel etc. Im Prinzip schreddert HUMUNGUS seine Lieblingsmusik kompromisslos über eine Dreiviertelstunde lang durch, schafft es aber nur sehr selten, etwas Erinnerungswürdiges zu schaffen.



Einigen dürfte so etwas aber auch egal sein, die geben dann auch mal sieben Punkte allein dafür, dass "die Attitüde stimmt". Ich würde HUMUNGUS allerdings raten, das Songwriting etwas weniger generisch zu gestalten und und Ambitionen zu entwickeln, mehr zu sein, als nur eine bloße Kopie alter 80er-Jahre Helden.