Bricht meinen Widerstand spielend leicht.

Offensichtlich haben sich die britischen Proggies von IQ mittlerweile auf einen Fünf-Jahres-Rhythmus eingegroovt, wenn es um neue Alben geht. Das scheint einfach die Arbeitsspanne für Peter Nicholls, Michael Holmes & Co. zu sein, um ein herausragendes Werk zu veröffentlichen. Das galt für "Frequency" ebenso wie für "The Road Of Bones" und jetzt natürlich auch für "Resistance".



Ehrlich, als Fan der Band musst du jetzt nicht weiterlesen. Die Engländer haben sich immer um ein paar Grad verändert, ohne wirklich den eingeschlagenen Weg zu verlassen. Vielleicht abgesehen von den beiden Alben ohne Peter Nicholls vor 30 Jahren. Es gibt also sehr atmosphärischen, relativ düsteren und doch sehr harmonischen Progressive Rock. Oft dominieren die Keyboards mit der so besonderen, allumfassenden Stimmung, die sie aufbauen. Und darüber schwebt die so markante wie eigenwillige Stimme von Nicholls' und singt fantastische Melodien, während die Gitarrenarbeit von Michael Holmes so kunstvoll wie songdienlich ist. Selbst bei längeren Instrumentalpassagen habe ich nie das Gefühl, dass es hier darum geht das Ego der Musiker zu befriedigen.



"Resistance" ist in vielerlei Hinsicht damit schon ein "typisches" Album für die Band, hat aber natürlich diverse Eigenheiten, die es klar in der eigenen Diskogrphie abgrenzen. Was zuerst auffällt, ist natürlich, dass es dieses Mal wieder ein "echtes" Doppelalbum gibt. Im Grunde war auch der Vorgänger "The Road Of Bones" ein Doppelwerk, aber da wurden die Songs auf dem zweiten Silberling noch Bonustracks genannt. "Resistance" ist also das erste offizielle Doppelalbum seit dem famosen Konzeptalbum "Subterranea" aus dem Jahr 1997.



Dann fällt auf, dass die Songs noch mehr als zuvor ineinander greifen. Tatsächlich verliere ich mich so sehr in den Nummern der ersten Disk, dass ich große Schwierigkeiten habe zu sagen, wann eine Komposition aufhört und die nächste anfängt. Dies sorgt bei mir für ein unglaublich intensives Hörerlebnis, zumal bei jedem Spin mehr und mehr Details und Melodien im Hirn haften bleiben. Das bedeutet aber auch, dass es durchaus anstrengend ist "Resistance" zu hören. Zumal dann ja auch noch die zweite Disk kommt. Für mich ist das absolut positiv, aber das kann man sicher auch anders erleben.



Jene zweite Disk hat dann gleich zwei Songs auf Lager, die die 20-Minuten-Marke knacken. Und bei IQ ist Quantität auch immer Qualität. Wie smart 'The Great Spirit Way' arrangiert ist, wie flüssig die Breaks sitzen, wie perfekt die Gesangsmelodien eingewoben sind. Das ist einfach fantastisch, was natürlich auch für den Rest dieser zweiten CD gilt.



Für mich persönlich gibt es hier keine Schwächen zu entdecken und IQ liefert hier einen ganz großen Höhepunkt des Jahres 2019 im klassischen Progressive Rock ab. Fantastisch.