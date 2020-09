So klingt zeitgemäßer Hard Rock.

Der wunderschönen Region Venetien in Norditalien, genauer gesagt dem romantischen Venedig, entspringt IT'sALIE und beschert uns mit dem Banddebüt "Lilith" ein mehr als stimmiges Hard-Rock-Album. Aushängeschild und Blickfang der Truppe ist unbestritten ihre grandiose Sängerin Giorgia Celleluori, die nicht nur mit bezauberndem Aussehen, sondern vor allem durch ihre gesangliche Vielseitigkeit völlig zu begeistern weiß. All denjenigen, denen der Name der attraktiven Dame eventuell bereits bekannt vorkommen sollte, sei gesagt, dass Giorgia mit SINNER und dem ROCK MEETS CLASSIC ORCHESTER bereits erste Ausrufezeichen sowohl auf der Bühne als auch im Studio setzen konnte. Das Stuttgarter Urgestein MAT SINNER nimmt dabei eine Art Mentorentätigkeit ein und trägt auch auf vorliegendem Album sowohl als Co-Komponist als auch als Produzent seinen Teil zum Gelingen des Ganzen bei. Wenn ich euch jetzt noch verrate, dass sich "The One And Only" Dennis Ward (UNISONIC, MAGNUM) für den Mix und das Mastering verantwortlich zeigt, dürfte spätestens jetzt jedem Hard-Rock-affinen Anhänger endgültig klar sein, dass wir es hier mit einem äußerst professionellen und qualitativ hochwertigen Genrealbum zu tun haben.

Die Besetzung wird durch Gitarrist Raffaello Indri (ELVENKING), Schlagzeuger Camillo Colleluori (Ex-ETERNAL IDOL) und Bassist Simon Dredo (ALEX DE ROSSO BAND, ROOM EXPERIENCE) komplettiert, die allesamt alles andere als Unbekannte sind. "Lilith" überzeugt durch abwechslungsreiche Kompositionen, eine zeitgemäße Produktion, die mit mächtig Schmackes in den Backen in Szene gesetzt wurde und auch nach vielfacher Einfuhr keinerlei Abnutzungserscheinungen zeigt. Bereits der Openener 'Silver' begeistert nicht nur durch die kräftige Gesangsdarbietung der Frontfrau, sondern wird durch ein packendes Solo von Gitarren-Wizard Alex Beyrodt (VOODOO CIRCLE) zusätzlich aufgewertet. Mein persönliches Highlight der Scheibe stellt unbestritten 'Hurt' da, bei dem sich die temperamentvolle Italienerin ein verdammt cooles Duett mit MAT "S04" SINNER liefert. Die atmosphärische Ballade 'Eyes' sorgt für wohlige Schauer, und das nicht nur bei Kerzenschein. Selbst dem ollen ‚Barracuda' von HEART wurde zu meiner völligen Überraschung in der hier vorhandenen Coverversion dank einer knackigen Umsetzung tatsächlich nochmals neues Leben eingehaucht. Grandios!

Mit "Lilith" gelingt es IT'sALIE, eine mehr als nur angenehme Duftmarke in der Musiklandschaft zu setzen und lässt hoffen, dass wir es hier nicht nur mit einem einmaligen Projekt, sondern mit einer vollwertigen Band zu tun haben. Über den allesamt gutklassig rockenden und groovenden Kompositionen thront eindeutig Königin Giorgia mit ihrer göttlichen Stimme. Die Sängerin zeigt sich auf ihrem Debütalbum stimmlich wandelbar wie ein Chamäleon und lässt mich wie ein Eis in der Sonne dahinschmelzen. Frau Celleluori könnte von mir aus auch einfach nur das hypothetische Telefonbuch einsingen und ich würde mir die Scheibe dennoch blind kaufen. So klingt zeitgemäßer Hard Rock und macht dabei einfach nur Spaß.