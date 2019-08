Noch nicht so ganz ausgereift...

Zuerst spielt das Klavier eine kleine traurige Melodie. Dann fallen tiefgestimmte Schlabbergitarren ein. Dann darf auch der Bass eine Melodie spielen. Und dann kommt ein Gitarrensolo. Und die Drums klingen monoton, wie programmiert.

Ach, ihr findet das Review langweilig? Nun, die Musik ist auch langweilig, sie wirkt wie die ersten Gehversuche einer Jugendband, die zwar gute Ideen hat, diese aber nicht allzu stimmig zusammenfügen kann. Nur, die heutige Jugend spielt die Alten oft zumindest spieltechnisch von der Bühne, dies ist hier garantiert nicht der Fall.

Bei 'Oh, Morpheus' kommt dann Gesang dazu. Der klingt irgendwie gequält und leierig, hat aber mit Augenzudrücken auch einen gewissen Charme. Unsere Undergroundler könnten ihm wohl auch das Attribut "kauzig" andichten, wenn sie I AM THE ARCANE denn wohlwollend aufnehmen würden. Ich bemühe mich darum auch, und ich stelle fest, dass man sich mit der Zeit etwas an die eigenwillige Musik dieser Katalanen gewöhnt. Manche Songs (z.B. 'Her Ghost' oder 'Venus Cut His Head Off') atmen die ausweglose Atmosphäre alter ANATHEMA-Scheiben ("Eternity"), das sind dann die besten Momente auf "Societas Arcana". Oft agieren mir die Gitarren aber zu stumpf, die Songs wirken statisch, und der affektierte Schrägie-Gesang wird mir am Ende auch zu viel. Es gibt also noch viel zu verfeinern bei I AM THE ARCANE.