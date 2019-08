Auf die falsche Fährte gelockt

Mit einem Bandnamen wie IHRESGLEICHEN verbindet man eher Mittelalterrock oder einen Vertreter der NDH. Aber die drei Alben auf der Habenseite zeigten, dass die Stuttgarter um Robbes Seidel eher zum klassischen bis modernen Schwermetall gehören. Neun lange Jahre ist es schon her, als IHRESGLEICHEN den "Meister der Illusion"-Nachfolger unter die Fanschar brachte und jene von "II" ziemlich angetan war. Leider ist es nach wie vor um die vierköpfige Truppe recht ruhig geworden, denn auch die vorliegende Veröffentlichung ist lediglich ein Re-Release des 2010er Outputs, das jedoch über all die Jahre die musikalische Klasse nicht verloren hat.

Zugegeben, über die textlich sehr deutliche Ausrichtung mag man auch nach wie vor eher geteilter Meinung sein, der melodische Heavy Metal jedoch kommt noch immer knackig, zackig und äußerst hörbar aus den Boxen. Ein paar klassische Veteranen hier (BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, DIO), ein kräftiger NWoBHM-Einschlag dort (JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, SAXON) und dank der deutschen Herkunft (HELLOWEEN, SYMPHORCE und GRAVE DIGGER lassen grüßen) und dem Hang zum Doom picken sich IHRESGLEICHEN für ihr Liedgut schön die Rosinen heraus – keine Spur von EISBRECHER, RAMMSTEIN oder dergleichen, wie man eventuell beim Band- und Albumnamen vermuten lässt. Dafür sorgen einzig und allein die Texte Seidels.

Gleich das beginnende Titelstück legt die Marschroute fest und sorgt für ein dickes Ausrufezeichen, das dank des progressive und durch viele Breaks gekennzeichneten 'Der Untergang' sowie das fast schon hymnisch erfrischende 'Schattenwelt der Qualen' noch deutlicher wird. Es ist schön zu sehen, wie der erste Eindruck mit Blick auf Titel und Texte durch die Musik komplett eliminiert wird. Ein weiterer Anspieltipp speziell für Power-Metal-Freunde ist 'Meister', wohingegen 'Schmerz' und 'Regenbogen' vor Konsequenz und Kraft nur so strotzen. Obwohl der berühmt berüchtigte Funke nicht zu 100% überspringen mag, so hat "II" dennoch einen hohen Unterhaltswert und weiß an vielen Ecken und Enden positiv zu überraschen. So wird es, meine Herren, doch endlich einmal Zeit für ein brandneues Studioalbum oder? "Kreuz an Kreuz" hat schließlich auch schon sechs stolze Jahre auf dem Buckel.