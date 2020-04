Kein Sound für Jedermann

In diesem Jahr geht mein Fokus wieder zu den Aussies, die mich hier beinahe im Wochentakt mit Veröffentlichungen beglücken. SOLKYRI, DYSSIDIA, ANUBIS, CALIGULA'S HORSE und eben IIAH. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Quintett aus Adelaide, die mir mit dem Debütalbum "Distances" (vorher gab es noch eine selbst betitelte EP) viel Freude bereitet haben. Nun, Freude ist irgendwie der falsche Begriff, denn selten war Musik so einnehmend traurig. Entsprechend neugierig bin ich natürlich auf das Zweitwerk "Terra".



Musikalisch ist IIAH irgendwo zwischen Post Rock, Melancholie, Shoegaze und etwas Ambient unterwegs, wobei es auch immer einige Songs mit Vocals gibt. Auf "Distances" waren es drei von sechs, dieses Mal sind es wieder drei allerdings von acht Songs. Für mich ist der Fünfer dann auch immer am stärksten, wenn auch gesungen wird, einfach weil die Musik dann noch zerbrechlicher wird. Heuer ist es so, dass sonst ein Lied wie der Opener 'From Nothing' einfach zu wenig Spannung erzeugt. Der sehr ruhige Beginn wird hier nicht dynamisch gesteigert und so mäandert die Nummer etwas orientierungslos vor sich hin. Als Einstieg wirklich nicht besonders gelungen. Im weiteren Verlauf aber wird es dann doch viel besser. Man darf auch bei einem Song wie 'Luminescence' keine Ausbrüche erwarten, doch ist dieser viel dynamischer und griffiger als der Opener.



Doch wie schon auf "Distances" sind es die Songs mit Gesang, die mir am besten gefallen. Das wunderschöne 'Sleep' ist in seiner lyrischen Direktheit und Simplizität ein Paradebeispiel dafür, wie es IIAH schafft, traurige Momente in zerbrechliche Klänge zu verpacken. Auch bei 'Displacement' ist es die Melancholie, die mich wohlig umgarnt, mit dezenten Pianoklängen und dem hallenden Gesangslinien.



Natürlich ist IIAH keine Band, die ich zu jeder Tages- und Nachtzeit hören kann, aber beim Spaziergang im Dunkeln oder einfach in besinnlich-nachdenklichen Momenten passt der Sound des Fünfers einfach hervorragend. Wer sich dabei angesprochen fühlt, sollte hier zumindest einen Lauschtest vornehmen.