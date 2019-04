Gelungene Zeitreise in die glanzvollen DIRE STRAITS-Zeiten

Fans der Rock-Legende DIRE STRAITS sollten sich freuen, denn auch wenn eine Reunion spätestens seit den gescheiterten Bestrebungen im Jahre 2008 wohl endgültig vom Tisch ist, gibt es mit Basser JOHN ILLSLEY ein Mitglied der Urbesetzung, das auch heute noch den klassischen Sound der Briten zelebriert. Wo Mark Knopfler sich längst in deutlich folkigere Gefilde verabschiedet hat und nur noch selten Klassiker aus der eigenen Vergangenheit hervorkramt, lässt Illsley gemeinsam mit seiner hochklassigen Begleitband den DIRE STRAITS-Sound nicht nur auf der Bühne wieder aufleben, sondern bewegt sich auch mit seinem aktuellen Soloalbum "Coming Up For Air" ganz deutlich im Fahrwasser seiner einstigen Hauptband.



Klar werden sollte das jedem Hörer direkt beim Opener 'Old Amsterdam', der sich mit seiner delikaten Gitarrenarbeit und einem dezenten Up-Tempo-Beat auch wunderbar auf eines der späten DIRE STRAITS-Album wie "On Every Street" gepasst hätte. Verstärkt wird dieser Eindruck auch noch einmal von den fast unüberhörbaren Parallelen zwischen Illsleys und Knopflers Stimmen. Beide bewegen sich eher im tiefen Register und sprechen fast mehr, als dass sie singen, weshalb ich zumindest einmal prüfen musste, ob Knopfler nicht vielleicht doch einen Gastauftritt hatte. Doch nicht nur von der reinen musikalischen Ausrichtung her erinnern die Kompositionen auf "Coming Up For Air" an die guten alten Tage, auch qualitativ kann Illsleys Songmaterial durchaus mit alten Glanztaten mithalten. Die Bissigkeit von Hits wie 'Money For Nothing' oder 'Heavy Fuel' darf man dabei natürlich nicht erwarten, dafür ist der Bassist doch inzwischen doch schon etwas zu alt, trotzdem strahlen Songs wie 'Double Time', 'When Things Go Right' oder der wunderbare Up-Tempo-Blues 'Picking Up The Pieces' die gleiche Coolness aus, die auch schon Klassikern wie 'Calling Elvis' oder 'Sultans Of Swing' inne wohnte.



Entsprechend würde ich nach mehreren Hördurchläufen auch so weit gehen und behaupten, dass "Coming Up For Air" ein extrem gutes Bild davon vermittelt, wie DIRE STRAITS heute wohl klingen würde. Klar könnte das unnachahmliche Gitarrenspiel von Mark Knopfler der Platte sich noch einmal einen ganz neuen Kick verpassen, doch auch sein Stellvertreter Robbie McIntosh, der unter anderem bereits in Paul McCartneys Band gespielt hat, macht auf den insgesamt sieben Tracks einen mehr als ordentliche Figur und kommt in vereinzelten Momenten sogar der Genialität Knopflers sehr nahe. Abgerundet wird der Silberling schlussendlich von einer sehr natürlichen und runden Produktion, die sich wohltuend von der sterrilen Atmosphäre moderner Veröffentlichungen abhebt und so ebenfalls an vergangene Glanzzeiten erinnert.



Eigentlich muss ich abschließend auch nicht mehr viel sagen, denn den vorhergehenden Zeilen konntet ihr sicher bereits entnehmen, wie viel Spaß ich mit "Coming Up For Air" hatte und auch immernoch habe. Wer sich bisher noch nicht mit Illsleys Solo-Werken befasst hat, sollte das entsprechend jetzt spätestens mit diesem Silberling nachholen, näher an den einmaligen Sound der DIRE STRAITS kommt man dieser Tage nirgendwo anders heran. Und wenn ihr schon dabei seid, solltet ihr Illsley und seine mehr als namhafte besetzte Begleitband auch auf einem der anstehenden Tour-Termine besuchen, denn auch auf den Bühnenbrettern kann die Truppe mit Eigenkompositionen und DIRE STRAITS-Material restlos überzeugen.