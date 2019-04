Gelungener Einstand der Bochumer Doomer!

"Watch The World Go By" ist das Debüt der 2016 gegründeten Bochumer Formation IMPARITY. Prinzipiell bieten die vier auf der EP vorhandenen Stücke genau das, was uns die Band mit ihrer stilistischen Bezeichnung Gothic Doom verspricht, Doom Metal mit leichten Gothic-Anteilen. Allerdings hat man dem Gesamtsound auch ein paar bluesige Elemente hinzugefügt, die so etwas wie ein kleiner Farbklecks auf der ansonsten sehr düsteren und melancholischen Mucke ist, der Sängerin Eva noch ihren besonderen Stempel aufdrückt.



Für eine durch Crowdfunding finanzierte Eigenproduktion geht die EP vollkommen in Ordnung. IMPARITY bietet auf "Watch The World Go By" einen ziemlich perfekten Soundtrack für trübe und regnerische Tage. Der Einstand ist durchaus gelungen und es lohnt sich diese interessante Truppe weiter im Auge zu behalten. Was ich mir für ein zukünftiges vollwertiges Album allerdings wünschen würde, ist ein bisschen mehr Abwechslung im Riffing, da ist noch Luft nach oben vorhanden. Genrefans sollten auf jeden Fall auf der Facebookseite der Band vorbeischauen.