Kaum hörbar oder ein Meisterwerk? Beides.

Hinter IMPERIAL TRIUMPHANT steckt ein mysteriöses Trio aus Manhattan/New York, das sich laut eigener Aussage dem Sound der berühmten Großstadt verschrieben hat, dem Chaos, der Häufung von Menschen, den Gefahren und der schieren Größe - und klingt absolut unhörbar! Und das ist absolut herrlich. Wie bitte?!

Genau, der avantgardistische Jazz-Death-Metal auf "Alphaville" ist alles, nur nicht nach gängigen Kategorien zu bewerten und tut gleichermaßen weh in den Ohren, als er erfrischend anders ist. Entsprechend muss man nicht nach genormten Songstrukturen oder lieblichen Melodien suchen, nein, "Alphaville" ist hässlich und ungestüm und kratzt beständig an den Nerven, die Songs sind viel zu lang und klingen, als ob alle Musiker aneinander vorbei spielen. Getrieben wird der Sound von Grohowskis genialen jazz-inspiriertem Death-Metal-Drumming, die Gitarren schaffen schaurig schöne Dissonanzen und irgendwie schafft es IMPERIAL TRIUMPHANT über allem Chaos auch noch röchelnde Vocals erklingen zu lassen oder wie in 'City Swine' trotz aller Eskapaden Klavier und Orgel oder in 'Transmission To Mercury' Blechbläser und Klavier mit einzubinden. Klingt überladen, ist es auch. Aber Wahnsinn und Genie geben sich halt oft die Klinke, so auch hier.

Wenn man nun wagt, genau hinzuhören, muss man feststellen, dass es durchaus Strukturen gibt und dass das Trio sehr wohl zusammen spielt, 'Rotted Futures', der Titeltrack und 'City Swine' (mit einem Feature von MESHUGGAHs Thomas Haake) haben sogar so etwas wie einen Refrain - zumindest wird der Songtitel relativ deutlich wiederholt. Und weiterhin muss man anerkennen, dass IMPERIAL TRIUMPHANT totale Freaks sind, die genau verstehen, was sie machen, was bei diesem Chaos eigentlich unmöglich scheint.

Es ist eine Herausforderung, Musik zu komponieren, die nicht nach dem Prinzip Strophe/Refrain/Strophe funktioniert, dass man damit aneckt und wie auch in unserem Soundcheck den meisten missfällt, muss man als Band wohl in Kauf nehmen. Ich bin mir aber sicher, dass es genug Verrückte da draußen gibt, die "Alphaville" total abfeiern werden.

In Prinzip könnte hier als Note alles zwischen 1.0 und 10.0 stehen. Ein unhörbares Meisterwerk also? Ja, das trifft es vielleicht, daher ist die Endnote lediglich als vage Orientierung zu verstehen.