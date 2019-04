Metallisch angehauchter Hardcore.

Die Jungs aus Kentucky, die unter dem Namen INCLINATION aktiv sind, bringen uns "Where Fear Turns To Confidence". Ihren Hardcore würzen sie dabei durchaus metallisch, ohne jemals nach NWoAHM / Metalcore zu klingen. Die Verwurzelung ist ganz klar purer Hardcore, und der radikale Gesang von Tyler Short wird schon viele abschrecken. Das ist keine leichte Kost, und die phasenweise eingebauten gesprochenen Passagen machen es auch nicht leichter zugänglich. Die melodischen Gitarrensoli dagegen schon, sie sind sicher auch für viele Metalfans gut hörbar.



Der Groundsound ist brutaler, manchmal deutlich im Tempo variierender Hardcore, der stark nach New York schielt und ich finde es klasse, wenn die Jungs Tempo aufnehmen und den fett produzierten Sound voll ausspielen. Insgesamt ist es aber auch nur eine EP - ist man gerade so richtig drin, ist das Ding auch schon wieder vorbei. Mir ist klar, dass auch viele Alben im Hardcore nicht so viel länger sind (hier wird man für 17 Minuten angefaucht), trotzdem: drei oder vier Songs mehr hätten mein Hörvergnügen definitiv gesteigert.



Denn die Amis aus Louisville, Kentucky, machen ihre Sache schon gut. Ich steh auf den stumpfen, antikommerziellen Hardcoresound und komme auch mit den gesprochenen Passagen gut klar und jeder gute Break bringt mein Herz fröhlich zum Hüpfen. Kommt doch gerne auf Albenlänge wieder, ich würde mich wieder mit eurer Musik befassen. Bis dahin, schreibt noch mehr feine Songs und rockt weiter so.



Anspieltipps: Vagrant, Into The Shadows.