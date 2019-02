Mehr Melodie und Riffs als Symphonie.

Das Ende 2018 erschienene Album "Liberation" ist nochmal eine positive Überraschung in Sachen melodischer Power Metal. Bandname und Herkunftsland (Italien) sind hier allerdings irreführend, denn symphonisch klingt es hier nicht allzu sehr, es sei denn man deklariert jegliche Verwendung eines Keyboards als symphonisch. INFINITA SYMPHONIAs Inspiration ist aber in deutlicher Nähe zu kraftvollen Melodic-Metal-Acts der Neunziger, die im Zuge von DREAM THEATER jede Menge so genannter "progressiv angehauchter" Power-Metal-Bands hervorbrachten.

Heute wirkt eine solche Spielweise in meinen Ohren ein wenig verstaubt, aber INFINITA SYMPHONIA bringt durchaus neues Leben in diesen Stil. Es gelingt der Band einfach, ein paar Lieder mit haften bleibenden Hooks zu schreiben und diese strategisch günstig in der Songreihenfolge zu positionieren. 'The Time Has Come' zum Anfang, 'Don't Fall Asleep Again' am Ende oder 'Coma' in der Mitte sind alles Tracks, die ich auch einem BRAINSTORM- oder PHARAOH-Fan ans Herz legen kann. Das hat neben der guten Melodie auch genügend Punch, um den passionierten Haareschüttler zur Bewegung anzuregen. Zudem muß sich Sänger Luca Micioni nicht hinter den Fähigkeiten der eingeladenen Gastsänger (Blaze Bayley, Ralf Scheepers und Alessandro Conti) verstecken.

Natürlich gibt es auf dem Album auch Hänger - vor allem, wenn das Tempo herausgenommen oder doch ein wenig der Symphonic Metal gestreift wird, erscheint mir die Musik ein wenig zu aufgeräumt, um mitzureißen. Alles in allem macht mir die Band aber Spaß, vor allem weil es in diesem Bereich heutzutage nicht mehr allzu viel Gutes gibt. Da fällt mir für 2018 neben den Genre-Granden nur KAISERS BART ein.