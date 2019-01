Bockstarkes Stück Crossover

Irland hat GAMA BOMB, die Staaten haben MUNICIPAL WASTE, die Schweden haben DR. LIVING DEAD! und unsere Freunde aus Österreich haben eben INSANITY ALERT. Nach zwei schmackhaften Demos und zwei noch tolleren full-length-Appetithappen kehren die Crossover-Thrasher mit ihrem Make-it-or-break-it-Album zurück und hauen wieder Szene-Stücke erster Sahne heraus.



"666-Pack" hält einmal mehr alles bereit, was Fans der oben genannten Szene-Vorzeigebands so ausmacht und wovon auch INSANITY ALERT Gebrauch macht: Wieselflinkes Riffing, ein extrem kultiges Artwork, geile Refrains, ein extrem unterhaltsames Tempo und die gewisse Kurzweiligkeit, die dafür sorgt, dass man "666-Pack" auch 6, 66 oder 666 mal hintereinander hören kann.



Locker flockig springen Heavy Kevy und Co. von lupenreinem Hardcore ('The Body Of The Christ Is The Parasite'), über Fun Thrash Metal ('Stop Slammertime!', 'Cobra Commander') bis hin zum munteren Crossover ('8-Bit Brutality', 'A Skulcrushin´Good Time'), der so und nicht anders auch aus den USA hätte kommen können – MUNICIPAL WASTE, D.R.I., IRON REAGAN und Konsorten lassen jedenfalls ihre Grüße da. Da darf natürlich auch der lebensfrohe und vor allem bewusstseinsverändernde Humor der Österreicher nicht fehlen, sodass auch 'Why So Beerious?', 'Two Joints' und 'Thirstkiller' komplett reinhauen und dem bunten Treiben die Krone aufsetzen.



Dreht und wendet es, wie ihr wollt, doch die Burschen von INSANITY ALERT, die mich bereits seit ihrem Erstlingsdemo "First Diagnosis" begleiten, haben ein geiles, spielfreudiges Album am Start und machen damit jedenfalls keine Gefangenen. Vorbei sind die trübseligen, sorgenvollen und verregneten Zeiten – die Sonne lacht uns ins Gesicht, reicht uns ein Bier und mosht dank "666-Pack" mit uns freudestrahlend um die Wette.