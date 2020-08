Etwas zu handzahmes AOR-All-Star-Album

Der Name INTELLIGENT MUSIC PROJECT ist nicht gerade der fesselndste Bandname, der mir in den letzten Jahren untergekommen ist. Doch auch wenn das Banner, das sich übrigens von einer bulgarischen Produktionsfirma ableitet, nicht gerade das Interesse des Hörers weckt, so sollte es doch die illustere Gästeliste tun, die Autor, Komponist und Musikproduzent Dr. Milen Vrabevski für sein musikalisches Abenteuer zusammengetrommelt hat. So sollten Schlagzeuger Simon Phillipps und Sänger Joseph Williams (beide TOTO), Dan Hegarty (NAZARETH) oder John Payne (ASIA) Freunde klassischer Rockmusik aufhorchen lassen, während dank dieser legendären Namen gleichzeitig auch die Erwartungen an den vierten Langspieler "Sorcery Inside" (der übrigens bereits im vergangenen Jahr erschienen ist) in die Höhe schnellen.

Angesichts der beteiligten Musiker dürfte es niemanden überraschen, dass Vrabevski den Weg der drei vorangegangenen Scheiben konsequent weiter geht und erneut perfekt durchkomponierten AOR bietet, dessen Hauptaugenmerk ganz klar auf den Gesangsmelodien liegt. In den besten Momenten erreicht das All-Star-Ensemble, wie man diese Ansammlung von hervorragenden Musikern problemlos nennen kann, dabei die Klasse von Genre-Titanen wie TOTO, wobei der Vergleich zu den Amerikanern insbesondere durch Joseph Williams charakteristische Stimme natürlich nahe liegt. Bestes Beispiel für eines der Highlights ist dabei sicher der Opener 'Yesterdays That Mattered', der mit feiner Gitarrenarbeit und einem großartigen Refrain auftrumpft. Ebenso überzeugen 'No One Falls Behind' und das flotte 'Looking For The Feeling' auf ganzer Linie, wobei insbesondere der letztgenannte Track mit feinen Keyboards glänzt und schließlich in einem grandiosen Gitarrensolo gipfelt.

Abseits dieser drei Highlights bleibt allerdings leider wenig Zählbares hängen. Natürlich sind auch die übrigen Komposition rein aus technischer und kompositorischer Sicht über jeden Zweifel erhaben, das sollte bei all dem versammelten Talent aber niemanden überraschen. Doch eine blitzsaubere Performance verpasst den dargebotenen Songs eben nicht den letzten Kick und reicht bei weitem nicht aus, um den Hörer über die stattliche Spielzeit hinweg bei der Stange zu halten. Gerade die eher balladesken Songs sind es dabei, die trotz schöner Gesangsmelodien immer wieder in die AOR-Belanglosigkeit abdriften. Damit teilt das INTELLIGENT MUSIC PROJECT das Schicksal von so vielen All-Star-Bands, die trotz all der beteiligten musikalischen Klasse und Erfahrung bei weitem nicht der hohen Erwartungshaltung gerecht werden können. Woran das liegt, kann ich nicht wirklich beantworten - es bleibt aber eine Tatsache, dass gerade bei solchen Projekten die musikalischen Ecken und Kanten oft zu kurz kommen, was den einzelnen Tracks den Wiedererkennungswert in meinen Ohren raubt.

Schlecht ist "Sorcery Inside" aber natürlich trotzdem nicht, alleine schon nicht weil die drei oben erwähnten Highlights ganz klar zum Besten gehören, was ich in den letzten Monaten in Sachen AOR und Classic Rock gehört habe. Solltet ihr also ein offenes Ohr für AOR haben und auf Bands wie TOTO oder ASIA stehen, solltet ihr der Scheibe ruhig mal eine Chance geben.