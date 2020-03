Ihr bisheriger Höhepunkt.

Neun verdammt lange Jahre liegt das letzte Langeisen "The Shape Of Rage" aus dem Hause INTENSE nun schon zurück, was in der heutigen Zeit beinahe einer Ewigkeit gleich kommt. Aber, soviel sei zu Beginn schon einmal verraten, die Wartezeit hat sich dafür voll und ganz gelohnt.



Die zwölf Titel bieten allesamt feinsten, absolut klischeefreien, traditionellen Heavy Metal mit jeder Menge Eier, der sich in der Schnittmenge von Truppen wie ICED EARTH ('Final Cry'), BLAZE BAYLEY ('I Agonise') und ihren britischen Landsmännern ABSOLVA ('The Social Elite') bewegt. Dies bedeutet für den Zuhörer jede Menge stahlschneidende Riffs und fein ausgearbeitete Gitarrensolos der beiden Axtschwinger Nick Palmer und Dave Peak. Mit Sänger Sean Hetherington hat man zudem einen Könner in seinen Reihen, der über eine ähnliche Stimmfärbung wie der ehemalige IRON MAIDEN-Frontmann BLAZE BAYLEY verfügt.



Man hört den Titeln ihre Reifezeit zu jeder Sekunde an, was sich im sehr detailreich ausgearbeiteten Songwriting widerspiegelt und für einige Überraschungen sorgt. Gerade die sehr dezent, dafür aber immer passend und punktuell eingesetzten Keyboards wissen auf ganzer Linie zu überzeugen und fügen dem Gesamtsound eine wohlwollende, zusätzliche Klangdimension hinzu.



Lange Rede, kurzer Sinn – "Songs Of A Broken Future" stellt den bisherigen Höhepunkt des INTENSEschen Schaffens dar und ich stelle zudem gleich noch eine gewagte These auf, die da lautet: Hätte IRON MAIDEN seinerzeit solch eine prachtvolle Scheibe mit BLAZE BAYLEY anstatt den beiden Langweilern "The X Factor" und "Virtual IX" veröffentlicht, wäre es vermutlich nie zur Rückkehr eines Bruce Dickinson gekommen. Ich habe fertig.