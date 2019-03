VENOM meets SARCOFAGO

Ich bin mir nicht sicher, ob Kritiker und Fans bei den mittlerweile wieder häufiger bemühten SARCOFAGO-Vergleichen jederzeit objektiv bleiben; schließlich ist das brasilianische Original neben den ersten Ergüssen der Cavalera-Brüder immer noch federführend in Sachen rumpeliger, südamerikanischer Black/Death Metal der ersten Stunde, und daran haben auch die vielen Nachahmer in den letzten Monaten und Jahren nicht viel verändert. Das musste einfach mal gesagt werden.

Selbstverständlich gibt es in der letztgenannten Kategorie aber einige Combos, die zumindest im Ansatz Schritt halten können und die Einflüsse nicht bloß nutzen, um die wertvollsten Inhalte herauszukopieren, sondern durchaus auch mit einigen eigenwilligen eigenen Ideen vermengen, um zumindest das Minimum an Eigenständigkeit zu sichern. Eine dieser Truppen hört auf den Namen INTO THE CAVE und hat sich ebenfalls der ganz alten Schule verschrieben, setzt die Schwerpunkte letztlich aber nicht nach den handelsüblichen Standards, sondern nutzt auch die Inspiration von CELTIC FROST und VENOM, um sich gerade in Richtung Black Metal ein bisschen von der Konkurrenz abzugrenzen. Die Übergänge zwischen den extremen Old-School-Genres sind auf "Insulters Of Jesus Christ", dem Zweitwerk der brasilianischen Horde, fließend, das Riffing erinnert bisweilen an NIFELHEIM, aber auch die ersten beiden SEPULTURA-Rundlinge haben ihren inspirativen Weg in die zehn frischen Tracks gefunden, so dass letztendlich eine sehr gut bekömmliche Mischung aus den Standards der legendären ersten Welle und einer Reihe sphärisch betonter Retro-Sounds entsteht, die den revolutionären Geist der frühen Tage zwar nicht mehr ausstrahlen kann, musikalisch aber doch ansprechend genug ist, sich für Fans der alten Legenden zu empfehlen. "Insulters Of Jesus Christ" hat zwar noch einiges an Luft nach oben, ist aber dennoch weit genug über dem Durchschnitt, dass man hier bedenkenlos in die Geldbörse greifen kann.

Anspieltipps: Heretic, Dethronation Of Christ