Neuauflage des Blaze-Einstands.

Vor wenigen Wochen erschien der dritte Teil der (erneuten) Wiederveröffentlichungen des IRON MAIDEN-Katalogs. Dieses Mal mit den Alben "Fear Of The Dark", "The X Factor", "Virtual XI" und "Brave New World". Zur Besprechung liegt mir "The X Factor" vor, anno 1995 der Einstand des neuen Sängers Blaze Bayley. Die allermeisten von euch kennen das Album natürlich, auch wenn die beiden Alben mit Blaze nicht besonders oft Spitzenplätze in den Toplisten der Fans besetzen.



Dennoch möchte ich ein paar Worte zur Musik loswerden, denn ehrlich gesagt, empfinde ich das Album nicht schwächer als die beiden direkten Vorgänger. Vor allem das Eröffnungstriple kann sich wirklich hören lassen und schon damit hat das Werk nicht weniger Hits auf Lager als "No Prayer For The Dying" oder "Fear Of The Dark". Das ausufernde 'Sign Of The Cross' ist vielleicht sogar der beste Jungfrauen-Song der Neunziger. Der düstere Ton des Albums passt dabei ziemlich gut zu Bayleys Stimme, die natürlich so gar nicht mit der Sirene von Dickinson zu vergleichen ist.



Nach 'Lord Of The Flies' fällt das Album dann in meinen Ohren zwar etwas ab, aber im Vergleich mit Folgealben wie "Virtual XI" oder "The Final Frontier" ist das auch immer noch ziemlch stark.



Dieser Re-Release kommt im Digipak, ganz ohne Bonustracks und ist daher nur für Noch-Nicht-Besitzer und Alles-Haben-Müsser wirklich interessant. Alle anderen verpassen nichts, was so auch für die anderen drei Alben aus dieser Serie gilt. So ist man wenigstens nicht zum Kauf gezwungen.