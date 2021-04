Hail To The Riff

Ein Live-Album zu Ehren des unvergessenen Band-Oberhaupts

Gedacht ist dieses Album in erster Linie als Tribut an den 2018 viel zu früh verstorbenen Bandchef Alfred Morris III., der im Alter von nur 60 Lebensjahren seiner Diabetes-Erkrankung erlag. Mit ihm wurde auch IRON MAN zu Grabe getragen, seine Band, sein Lebenswerk.

Schließlich war er es, der seit der Gründung 1988 selbstlos und hingebungsvoll die Geschicke der Formation lenkte. Mitunter auch allein, niemals jedoch ohne die Lust zu verlieren. Erfolg war dem ursprünglich aus dem Bundesstaat Kansas stammenden Gitarristen zwar nie wirklich vergönnt, innerhalb der Doom-Szene konnte er sich mit der von Maryland aus agierenden Band IRON MAN aber auf jeden Fall Legendenstatus erspielen.

Mit "Hail To The Riff" wird nun also eine programmatisch wie perfekt betitelte Live-Scheibe veröffentlicht, auf der ein Auftritt der Truppe anno 2014 beim "Castle Of Doom" Festival im italienischen Städtchen Pagazzano verewigt ist. Dass es sich dabei auch um den ersten und einzigen Gig von IRON MAN in Italien handelte, passt perfekt ins geschichtsträchtige Gesamtbild. Dass die Band sehnsüchtig erwartet wurde, lässt sich an den zwar klangtechnisch vielleicht nicht unbedingt beeindruckenden, aber merklich euphorischen Publikumsreaktionen zwischen den Tracks nachvollziehen.

Während der Songs selbst beherrschte dagegen logischerweise die Band das Geschehen. Genauer gesagt, die titelgebende Gitarre des Bandleaders, die räudig verzerrt und dreckig wie ehe und je durch das Programm führt. Dieses enthält neben vier Titeln des letzten Studiodrehers "South Of The Earth" selbstredend auch diverse ältere Klassiker aus dem Band-Portfolio.

Gelungen erscheint auch die durch die Setlist entstandene Dramaturgie, denn nach dem verhältnismäßig flotten Einstieg mit 'The Fury' und 'Ruler Of Ruin' wird das Tempo zunächst einmal gedrosselt und mit dem vom erwähnten, seinerzeit aktuellen Album stammenden 'The Worst and Longest Day' eindrucksvoll unter Beweis gestellt, weshalb man die Band in Genre-Kreisen ebenso zu schätzen weiß wie etwa SAINT VITUS oder PENTAGRAM.

Auch an Atmosphäre mangelt es nicht, die immer wieder fast schon nebulösen, ins psychedelische abdriftenden Momente sowie die durchdringende Stimme von Frontmann Dee Calhoun verfehlen ihre Wirkung nicht. Nachzuhören unter anderem in den seinerzeitig neuen Nummern 'Hail To The Haze' und 'A Whore In Confession', aber auch im als Bonus-Track hinzugefügten 'Black Morning'.

Da von Alfred von 2013 bis zu seinem Ableben keine weiteren Studio-Aktivitäten mehr bekannt sind, ist davon auszugehen, dass diese Nummer den Schwanengesang von IRON MAN darstellt. Der Track wurde schließlich erst kurz vor der Veröffentlichung von "South Of The Earth" eingespielt und blieb bis dato unveröffentlicht.

"Hail To The Riff" stellt demnach ein für Fans unverzichtbares Live-Album dar, das zudem beweist, was wir mit dieser Band und ihrem Oberhaupt im Speziellen verloren haben. Ruhe in Frieden, Alfred.