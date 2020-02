Stagnation auf hohem Niveau.

Als IRONFLAME erstmals 2017 mit ihrem überraschend starken Albumdebüt "Lightning Strikes The Crown" auf sich aufmerksam machte, lautete meine Überschrift zum dazugehörigen Review: "Ein neuer Stern am Himmel des klassischen US Metals!" und schenkte dem Amerikaner verdientermaßen neun fette Punkte ein. Nun schreiben wir 2020 und der Multi-Instrumentalist Andrew D'Cagna, welcher auch hier wieder alle Instrumente mit Ausnahme einiger Gitarrensolos selbst einspielte, veröffentlicht mit "Blood Red Victory" mittlerweile sein drittes Album unter dem IRONFLAME-Banner.

Dem Allrounder gelang auch diesmal wieder eine hochklassige Scheibe mit acht Stücken feinstem US-Power-Metal. Die limitierte CD-Variante enthält zusätzlich mit 'The Serpent And The Throne' und 'Horns Held High' gleich noch zwei zusätzliche Titel, die mir aber leider nicht zur Besprechung vorliegen. Man könnte also annehmen, dass es meinerseits keinen Grund für Beschwerden gibt, aber dem ist leider nicht ganz so. Mein Problem bei der ganzen Sache ist, dass sich alle drei bisher erschienenen IRONFLAME-Alben kaum voneinander unterscheiden. Dies trifft sowohl auf das Songwriting als auch auf die Produktion der Alben zu. Bitte nicht falsch verstehen, die Songs sind allesamt auf einem wirklich hohen Niveau angesiedelt und auch die Produktion ist absolut passend, aber ich kann die Platten beim besten Willen nicht wirklich auseinanderhalten. Böse ausgedrückt veröffentlicht IRONFLAME bereits zum dritten male das gleiche Album, nur mit anderem Artwork, anderen Titeln und anderen Texten. Ich weiß, viele Bands wären froh, sie würden dieses hohe Niveau überhaupt erreichen, aber ich hätte mir eine künstlerische/kompositorische Weiterentwicklung gewünscht und bin deshalb zumindest ein klein wenig enttäuscht.

"Blood Red Victory" ist ein ausgezeichnetes US-Metal-Album mit starkem europäischen Einschlag, das ich Genrefans blind ans Herz legen möchte. Wer sich nicht daran stört, dass sich die drei Alben so sehr ähneln, oder jemand der noch kein IRONFLAME-Album sein Eigen nennt, darf hier bedenkenlos zugreifen und meiner Wertung gerne noch einen Punkt hinzufügen.