Keep Your Love Loud

Gereift in jeder Weise

Nach dem letztjährigen Label-Einstand bei Nuclear Blast mit der Neuauflage ihres in Eigenregie aufgelegten, selbstbetitelten, zweiten Drehers im Vorjahr, liefert die eidgenössischen Classic Rock-Formation JACK SLAMER mit "Keep Your Love Loud" wieder aktuelles Material. Da "Jack Slamer" ursprünglich im Jahr 2016 aufgenommen wurde, hatte die Truppe also offenbar ausreichend Zeit um die neuen Tracks auch entsprechend wachsen und gedeihen zu lassen.

Mit Erfolg, denn der Reifeprozess des Fünfers aus Winterthur ist bereits nach dem ersten Durchlauf der zehn Nummern zu bemerken. Dermaßen zugänglich haben die Burschen bislang nämlich noch nicht agiert, wobei sowohl die Instrumental-Fraktion souverän loslegt als auch Sänger Florian Ganz. Der Kerl hat obendrein gehörig an Ausdruckskraft und Charisma zulegen können und versteht es so den Hörer von Anfang an in seinen Bann zu ziehen.

Dabei hat sich weder die generelle stilistische Ausrichtung verändert, noch die offenkundige Hingabe von JACK SLAMER zu den großen (G.R.O.S.S.E.N.!) Rock-Sounds der vergangenen fünf Dekaden. Wie es der schwer nach dem "Summer Of Love" klingende Titel vermuten lässt, ist das Hauptaugenmerk der Eidgenossen hinsichtlich etwaiger Idole zwar sehr wohl in jener Epoche zu verorten, während das Cover nicht ganz so eindeutig ausgefallen ist und durchaus auch eine Brücke in die Gegenwart zu schlagen vermag.

Völlig unabhängig davon ist festzuhalten, dass die Burschen ein feines Gespür für eine flüssige, rhythmische Vortragsweise entwickelt haben und es zudem verstehen ihre Songs durch unerwartete Wendungen zu akzentuieren. Durch die nunmehr wesentlich höhere Dichte an potenziellen Hit-Kandidaten ist deshalb mit einem gehörigen Popularitätsschub zu rechnen und selbst ein echter Höhenflug nicht auszuschließen.

Warum wird deutlich, wenn man sich Nummern wie 'Brother' (das gleichermaßen LED ZEPPELIN und RIVAL SONS denken lässt), 'Magic Woman', oder 'Memories' intensiv zu Gemüte führt. Schließlich begegnet JACK SLAMER damit selbst der angesagtesten Genre-Konkurrenz zumindest auf Augenhöhe und zudem lässt "Keep Your Love Loud" an diverseste Helden der 70er ebenso denken wie an so manches Glanzlicht aus den 90ern. Respekt!