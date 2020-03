Amtlich rockender AOR.

JESSE DAMON war Leadsänger der Band SILENT RAGE, die Ende der Achtziger von niemand Geringerem als Gene Simmons (KISS) unter Vertrag genommen wurden. Jesse wurde Songwriter für KISS, und die Band tourte damals im Vorprogramm von BLACK SABBATH. Sein sechstes Soloalbum, "Damon's Rage", erschien dieser Tage.

Geboten wird rockiger AOR, und für die Qualität des Sounds steht Paul Sabus Name. PAUL SABU hat nicht nur eine beeindruckende Solo-Karriere vorzuweisen, sondern war auch mit ONLY CHILD aktiv und als Songwriter oder Produzent für Größen wie ALICE COOPER, MADONNA, MALICE, LEE AARON, DAVID BOWIE, LITTLE CAESAR, PRINCE, SHANIA TWAINE oder JOHN WAITE aktiv.

"Damon's Rage" bietet daher wenig überraschend gutklassigen AOR. Jesse Damon schlägt sich gut als Sänger, hat dabei keine absolut außergewöhnliche Stimme, kann aber auf gutem Niveau mit der internationalen Konkurrenz mithalten. Die Gitarren braten amtlich; insgesamt haben wir es hier mit AOR mit einem Zug Richtung Hard Rock zu tun - also eher JOURNEY als TOTO. Vom Härtegrad ist JOURNEY um 1980 herum ebenso ein Bezugspunkt wie die vierte FOREIGNER-Scheibe. Die Gitarrensoli würden auch gut zu einer melodischen Metalband wie STRYPER passen. Insgesamt ist das Album daher für AOR-Verhältnisse sehr hart. Wer nur auf kitschige Balladen und überdominante Keyboards steht, sollte um diese Veröffentlichung daher einen Bogen machen. Für unser Magazin ist das aber natürlich passend, denn so ist AOR doch schon eher unser Beuteschema. Ohne dass der eine große Hit heraussticht, finde ich, dass das Songmaterial stark ausgefallen ist. Hier sollte keiner enttäuscht werden. Das ganze Album klingt dabei wie eine Zeitreise in die späten Achtziger. Wäre das es 35 Jahre alt, hätten wir hier einen Re-Release von Rock Candy bekommen.

Insgesamt haben wir es mit einer souveränen Veröffentlichung zu tun, die zwar nicht aus der Masse heraussticht, aber den AOR-Fan mit Sicherheit abholen dürfte. Da es dieses Jahr schon einige gute Genre-Veröffentlichungen gab, hoffe ich, dass "Damon's Rage" nicht untergeht, denn das wäre schade: Jesse Damon und Paul Sabu haben ein wirklich feines Scheibchen geschrieben und aufgenommen, das eine breite Hörerschaft verdient hat. Für den ultimativen Durchbruch hätte es allerdings noch zwingendere Hits gebraucht.

Anspieltipps: Love Gone Wild, Damon's Rage, Flyin' Dutchman.