Hallo, alter Freund,

wie ist es dir ergangen? Was machen Frau und Kind? Nun, ich schreibe dir aus Mexiko, genauer gesagt Cancun. Es ist sehr warm, doch die vielen Eindrücke locken mich selbst in den letzten Winkel. Du selbst trägst noch immer dein JUDAS PRIEST-Shirt, hast MÖTLEY CRÜE-Poster an der Wand und blickst noch voller Nostalgie auf damalige DEF LEPPARD-Konzerte zurück? Im Auto laufen noch immer "Crimson Thunder" und "Restless And Wild"?

Mein Freund, du müsstest die Metalheads hier in Cancun hören. Alle sprechen sie von dieser Band: JET JAGUAR. Blutjunge Typen, fünf an der Zahl, Energiebündel vor dem Herrn, Rocker wie sie Mexiko noch nicht gesehen hat. Du glaubst es nicht, selbst mit MEGADETH, OZZY OSBOURNE oder DEEP PURPLE teilten sie auf einem nationalen Festival einst die Bühne. Du kannst dir vorstellen, dass alle Traditionsmetaller hier aus dem Häuschen sind. Und ich würde dir das nicht schreiben, wenn ich mich nicht selbst überzeugt hätte.

Ich habe dir "Endless Nights" dazugelegt, der Band erstes vollständiges Album. Ich sage dir, mir schmerzt der Nacken! Songs, irgendwo zwischen True-, Heavy- und Speed Metal beheimatet, eine Produktion, erdig und warm als wäre sie aus unserer Jugend, und ein Sänger, dessen Stimme sich perfekt an meine Luftgitarre schmiegt. Sag, alter Freund, mit dem ich auf dem Wacken Open Air 2017 war: Hat JET JAGUAR nicht dort den Metal-Battle-Wettbewerb gewonnen?

Wir haben getrunken, zugegeben, doch wir erinnern uns doch beide? Zur Auffrischung unseres Gedächtnisses empfehle ich dir nicht nur den pfeilschnellen Eröffnungstrack 'Jet Ranger', den hart rockenden 'Mr. Lee', die Gute-Laune-Nummer 'Up To The Top' oder das mit einer genialen Epik angehauchte '10.000 Voices', nein. Ich empfehle dir das gesamte Album als perfekten Soundtrack für endlose Nächte in Cancun.

Ich habe schon lange nicht mehr geschlafen, JET JAGUAR hielt mich wach. Ich komme bald zurück nach Deutschland, dann rocken wir gemeinsam zu 'Blinding Lights' oder 'Final Prayers'. Ich kann es kaum erwarten, deine Reaktion zu erfahren. Die alte Schule lässt grüßen, hier in Cancun leben dank des Fünfers die 1980er wieder auf, es ist eine Wohltat.

Genug von mir, hier gibt es die nächste Tequila-Siesta. Alles Gute, ich verbleibe mit metallischen Grüßen.

Dein Marcel

PS: Ich bringe dir einen Aufnäher für deine Kutte mit, passt er doch perfekt neben DOKKEN, JUDAS PRIEST, HAMMERFALL und ACCEPT.