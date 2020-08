Beyond The Dream

Waschgang mit etwas zu viel Weichspüler.

Freunde melodischer Klänge dürfen sich die letzten Wochen wahrlich nicht über mangelnde Veröffentlichungen beklagen, stehen doch mit ARCTIC RAIN, DENNIS DEYOUNG, LIONHEART und der aktuellen Live-Scheiblette aus dem Hause FORTUNE doch einige wirklich gutklassige Alben zur Auswahl. JOACHIM NORDLUND'S DREAMS OF AVALON reiht sich mit "Beyond The Dream" nahtlos ein. Der ASTRAL DOORS-Gitarrist, Songwriter und Produzent hat hierbei ein Melodic-Rock-Projekt ins Leben gerufen, welches sich stark von seiner Hauptband unterscheidet und ihn völlig ungezwungen seiner Vorliebe zum Achtzigerjahre-Hardrock mit dicken Keyboards und hübschen Melodien frönen lässt.



Herausgekommen sind elf abwechslungsreiche Nummern, die mal mehr überzeugen, wie beispielsweise mit dem rockenden Eröffnungsdoppel 'Young Wild Hearts' und 'Under The Gun', aber auch mal etwas daneben liegen wie das unsäglich kitschige 'Bleed For Me'. Namensgeber Joachim Nordlund überzeugt nicht nur als Gitarrist und Keyboarder, sondern glänzt zudem mit einer tadellosen Gesangsleistung.



Insgesamt liegt beim Albumdebüt also alles im grünen Bereich, auch wenn die Scheibe für meinen Geschmack leider etwas zu lange im "Weichspüler-Programm" verweilt und ein Überhit leider nicht auffindbar ist. Zielgruppe sind Fans von älteren BON JOVI, JOURNEY, IMPERIUM und den bereits oben erwähnten Truppen. Was mir bei der CD allerdings wirklich sauer aufstößt, sind die viel zu klein gedruckten Texte im Inlay, die ich trotz Lesebrille beim besten Willen nicht entziffern kann. Vielleicht hätte man sich das doppelseitige Foto des Masterminds in der Mitte des Booklets sparen können und dafür die Lyrics etwas größer und somit lesbar abdrucken können.