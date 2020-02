Ein spannendes Konzeptalbum aus dem Hause Johansson.

Ich denke, Nils Patrick Johansson muss unserer fachkundigen Leserschaft an dieser Stelle nicht erst noch großartig vorgestellt werden. Dies wäre in etwa so, als würde ich Wasser zum Meer tragen. Den meisten unserer Lesern dürfte der Mann mit der begnadeten Stimme bereits von seinen Arbeiten mit ASTRAL DOORS, LION'S SHARE oder CIVIL WAR ein Begriff sein und wird zudem auch des Öfteren als legitimer Dio-Nachfolger gehandelt (da nehme ich mich aber bewusst aus, da Dio einzigartig war).

"The Great Conspiracy" stellt bereits sein zweites Solowerk nach dem 2018 erschienen "Evil Deluxe"-Dreher dar. Die Besetzung, mit welcher vorliegendes Album eingespielt wurde, ist mit seinem Sohn Frederik am Schlagzeug, Lars Chriss an der Klampfe, Kay Backlund am Keyboard und Andy Loos am Bass also identisch mit der seines starken Vorgängers. Den größten Unterschied zu "Evil Deluxe" stellt allerdings ein textlich zusammenhängendes Konzept über die Ermordung des schwedischen Premierminister Olof Palme im Jahr 1986 dar.

Selbst 33 Jahre nach der Ermordung des Ministers, der sich in besonderem Maße für Abrüstung, Völkerverständigung und soziale Gerechtigkeit einsetzte, stellt dieses Ereignis noch immer für viele Menschen in Schweden ein Trauma dar. Zur konzeptionellen Unterstützung und Aufarbeitung der weit über hundert Theorien, griff Johansson auf die Hilfe des schwedischen Schriftstellers und Gründers des Podcasts "Palmenmörder" Dan Hörning zurück.

Widmen wir uns nun dem musikalischen Inhalt von "The Great Conspiracy", welcher wenig überraschend voll und ganz in der Tradition seiner bisherigen Veröffentlichungen steht. Sprich, melodischer Hard Rock steht im steten Wechsel mit klassischem Heavy/Power Metal, welcher aber wesentlich aggressiver und abwechslungsreicher als bei seinem letzten ASTRAL DOORS-Output "Worship Or Die" vorgetragen wird. Johanssons prägnante Reibeisenstimme thront natürlich über den Kompositionen und steht eindeutig im Mittelpunkt der zehn, allesamt stimmigen und guten Kompositionen, die abermals von Lars Chriss (LION'S SHARE) einen druckvollen Mix spendiert bekamen.

Wer also an NILS PATRICK JOHANSSONs persönlicher Theorie über die wahren Hintergründe und seinem eigens dafür entwickelten Lösungsansatz für dieses hinterhältige Verbrechen Interesse hegt, bekommt hier ein inhaltlich spannendes Werk geboten. "The Great Conspiracy" eignet sich aber natürlich auch vorzüglich um "nur" gehört zu werden, da wir es hier mit einem wirklich vielschichtigen, großartigen, traditionellen Hard-Rock/ Heavy-Metal-Album zu tun haben.