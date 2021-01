Noch geiler als das Debüt!

Mit "Mama Said Rock Is Dead" legten die Glamrocker JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE vor ziemlich genau zwei Jahren einen formidablen Einstand hin. Kollege Mahoni Ledl sprach seinerzeit in seinem Review nicht ohne Grund von einem eventuellen Partyalbum des Jahres und der Chartseinstieg auf Platz 24 war auch nicht übel. Bei mir hatte es das Debüt 2019 leider knapp nicht in die Top 20 meiner Lieblingsalben geschafft, was aber weniger an der Qualität sondern an der doch eher großen Konkurrenz lag. Das Wichtigste aber ist, dass die Scheibe den "Test Of Time" bestanden hat und auch heute noch regelmäßig den Weg in meinen CD Player findet, ganz im Gegensatz zu ein paar anderer Veröffentlichungen aus dem selben Jahr, die ich damals höher eingeordnet hatte.

Bei einem solch gelungenen Einstand liegt die Messlatte für den Nachfolger zwangsläufig höher. Und oft ist es dann leider auch so, dass die Erwartungen nicht ganz erfüllt werden können. Aber im Falle von "American Amadeus", dem jetzt vorliegenden Zweitwerk, kann ich eindeutig Entwarnung geben. JOHN DIVA beging mit seinen ROCKETS OF LOVE nicht den Fehler vieler Bands, einer bewährten Erfolgformel weiter strikt zu folgen, ohne sich Gedanken zu machen, wie man eventuell noch mehr rausholen könnte und dadurch Gefahr zu laufen, sich zu wiederholen. Ok, klar gibt es auch Beispiele wo das über Jahre oder sogar Jahrzehnte perfekt funktioniert hat und auch immer noch tut. Nein, man hatte den Mut den musikalischen Horizont zu erweitern und Grenzen auszuloten, aber ohne dabei die Wurzeln zu vergessen. Soll heißen, wer "Mama Said Rock Is Dead" liebt wird "American Amadeus" mindestens genauso lieben, wenn nicht sogar noch mehr. Dass man sich mit KISSIN' DYNAMITE Sänger Hannes Braun ein bisschen Unterstützung beim Songwriting geholt hat (unter anderem wirkte er am coolen Titeltrack mit), war auch nicht die schlechteste Entscheidung. Produziert wurde das Album wieder mal von Michael Voss, der ebenfalls bei der einen oder anderen Nummer mit komponiert hat und beim flotten Eröffnungsstück 'Voodoo Sex & Vampires' am Banjo zu hören ist.

Der Mut hier und da an den richtigen Stellschrauben zu drehen, hat sich ausgezahlt. "American Amadeus" zählt für mich jetzt bereits zu den Höhepunkten eines noch jungen Jahres. Die Reise für JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE kann nur in eine Richtung gehen: Nach oben! Die Konkurrenz muss sich warm anziehen.