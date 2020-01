Erhaben und gewaltig - und dennoch mit Luft nach ganz oben!

Reißerische Sludge-Wände, stimmungsvolle Post-Metal-Arrangements, eine Menge Dynamik und instrumentaler Tiefgang, so weit die Ohren hören können: Die ersten Eindrücke des immerhin schon dritten JOHN, THE VOID-Albums sind gewaltig, die Erwartungen steigen mit jeder weiteren Note, und bevor man sich versieht, hat man den Eindruck, dass die Truppe hier einen kleinen Meilenstein serviert - doch ganz so weit geht es dann am Ende leider doch nicht.

Woran scheitert's letztendlich? Nun, man könnte ganz schlicht feststellen, dass den Musikern im kreativen Sinne irgendwann die Puste ausgeht. Die ausladenden Arrangements verstricken sich zunehmend stärker in Wiederholungen, es entwickeln sich erste Längen, und auch der gelegentliche Schwenk in den Black-Metal-Sektor ist nicht mehr mit ganz so viel Aufregung verbunden, wie es in regelrechten Monstern wie 'Dark City Of Error' und 'Silent Bearer' noch der Fall war.

Von Ernüchterung ist aber dennoch keine Spur, weil die Mixtur aus melodischen, heroischen und dreckigen Sounds in allen Stücken sehr gut funktioniert und die Band Highlights herausarbeitet, wo man sie nicht mehr erwartet. Auch aus der atmosphärischen Brille betrachtet setzt JOHN, THE VOID mehrfach Akzente, sei es nun in vorwiegend instrumentalen Doom-Nummern wie 'A Silent Becoming' oder im ausladenden Schlusstrack 'A Permanent Change', der trotz seiner knapp viertelstündigen Spielzeit nicht in die Falle läuft, repetativ in eine Dauerschleife zu gelangen - obschon erste Indizien genau das befürchten lassen.

Es ist schließlich kein wirkliches Auf und Ab, aber doch eine kleine Wellenbewegung, die den Gesamteindruck von "III: Adversa" minimal herunterschraubt. Es bleiben aber trotzdem viele erhabene Momente, tolle Gitarrensounds und ein nicht zu unterschätzendes Backing-Keyboard, das den stimmungsvollen Anteil der Platte deutlich anhebt. "III: Adversa" ist letztlich nicht der zunächst erhoffte Meilenstein, aber dennoch ein bärenstarker Release, der JOHN, THE VOID langsam aber sicher auf die Bühne der großen Post-Metal-Combos bringt!

Anspieltipps: Dark City Of Error, Silent Bearer