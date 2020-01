Kurzweilige Cover-Sammlung des Ausnahmesängers aus Norwegen

Zumeist neigen die Promotexte, die den uns zugesandten Releases beiliegen, gerne zur Übertreibung, doch wenn in der Beilage zum neuen JORN-Langspieler von "einem der größten Rocksänger unserer Zeit" gesprochen wird, dann kann man das nur so unterschreiben. Egal ob Herr Lande mit Russel Allen von SYMPHONY X gemeinsame Sache macht, uns mit regelmäßigen Soloalben beglückt oder seine Stimme den Songs von AVANTASIA leiht, der Norweger ist stimmlich immer über jeden Zweifel erhaben. Zuletzt fand er sogar Gefallen daran, Klassikern der Rock- und Pop-Geschichte seinen schwermetallischen Stempel aufzudrücken, und da das zugehörige Studioalbum ordentliche Erfolge feiern konnte, steht nun mit "Heavy Metal Radio II - Executing The Classics" ein zweiter Teil in den Startlöchern.

Ausgesucht wurden hierfür insgesamt elf Tracks, deren ursprüngliche Interpreten von Pop-Größen wie PETER GABRIEL bis hin zu klassischen Heavy-Metal-Legenden wie RONNIE JAMES DIO reichen. Ganz besonders positiv fällt mir hierbei direkt auf, dass JORN bewusst tiefer in die Backkataloge der jeweiligen Acts eintaucht und die großen Hits links liegen lässt. Das sorgt vor allem dafür, dass der Hörer nicht direkt das Orginal im Ohr hat und sich eher auf die metallisierten Versionen auf "Heavy Metal Radio II" einlassen kann. Ganz besonders gut steht das metallische Gewand dabei überraschenderweise den Songs, die ursprünglich eher aus dem Pop/Rock-Bereich kommen. Hier wäre beispielsweise das famose BRIAN ADAMS-Cover 'Lonely Nights' zu nennen, das dank bissiger Gitarren und JORNs fantatischer Stimme dem Original weit überlegen ist. Ebenso stark kommt der PAGES-Track 'I Do Believe In You' daher, während sich 'Winning', das ursprünglich von RUSS BALLARD stammt und auch bereits von SANTANA intetrpretiert wurde, zum heimlichen Höhepunkt des Silberlings aufschwingt.

Deutlich wenig überraschend klingt da schon 'Nightlife', das nur etwas druckvoller aus den Boxen schallt als in der FOREIGNER-Version. Ebenso präsentiert 'Bad Attitude' eine solide Interpretation eines eher unbekannten DEEP PURPLE-Tracks, während Herr Lande mit 'Mystery' beweist, dass er locker mit RONNIE JAMES DIO und seiner einmaligen Stimme mithalten kann. Ich würde sogar soweit gehen, dass, sollte jemals eine Tribute-Tour für den Maestro stattfinden, nur JORN das Zeug dazu hätte, den gesamten DIO-Katalog würdevoll und überzeugend darzubieten. Doch auch dem Norweger kann nicht alles gelingen, und so markiert die Umsetzung des PETER GABRIEL-Songs 'The Rhythm Of The Heat' den einzigen Schwachpunkt dieses Coveralbums. Irgendwie fehlt dieser eher sperrigen Nummer des ehemaligen GENESIS-Fronters in der Heavy-Metal-Interpretation dieses geheimnisvolle Flair, das so viele von Gabriels Solowerken umgibt.

Doch bleibt das alles schlussendlich Meckern auf allerhöchstem Niveau, denn ansonsten bietet "Heavy Metal Radio II - Executing The Classics" genau das, was sich der Hörer von einem solchen Album erwartet: leichte Unterhaltung und große Hooklines, die sich auch langfristig im Gehörgang festsetzen. Fans des Norwegers dürfen hier also bedenkenlos zuschlagen und werden dank der Scheibe sicher die Wartezeit auf den nächsten vollwertigen JORN-Release besser überstehen.