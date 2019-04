Live-Monument par excellence

Wenn sich die AOR-Legende JOURNEY speziell durch zwei Alben definieren lässt, dann sind das sicherlich "Escape" und "Frontiers", die Anfang der 1980er Jahre zur Blütezeit der Szene erschienen. Sage und schreibe acht US-Top-40-Singles wurden aus den beiden Albummeilensteinen veröffentlicht, die seither rund 20 Millionen Mal verkauft wurden. Eindrucksvolle Zahlen der Rocker aus San Francisco, die nicht ohne Grund nun einen Platz in der "Rock'n'Roll Hall Of Fame" innehaben und noch immer Hallen dieser Welt mehr als nur gut füllen können.

Am 7. Februar 2017 wurde eine dieser Hallen Zeuge eines bemerkenswerten JOURNEY-Auftritts – die Budokan-Halle von Tokio, Japan. Denn an diesem Ort hat JOURNEY vor rund zwei Jahren komplett "Escape" und "Frontiers" live präsentiert, ließ sich von Eagle Rock Entertainment aufzeichnen und veröffentlicht nun unter dem Titel "Live In Japan 2017" diesen geschichtsträchtigen Auftritt für die Nachwelt – sowohl in 2 CDs + DVD, 2 CDs + Blu-ray als auch nur als DVD oder Blu-ray, sodass auch wirklich jeder Fan dieser wunderbaren AOR-Klänge in den Genuss kommen kann.

Die Bild- und Tonqualität dieser rundum gelungenen Veröffentlichung sind ein buchstäblicher Genuss. Nicht nur das japanische Publikum lauscht gespannt den Klängen der Rock-Legende, auch die Bandmitglieder selbst haben sehr viel Freude daran, "Escape" und "Frontiers" samt auch sehr selten gespielter Songs wie 'Lay It Down' oder 'Back Talk' live zum Besten zu geben.

Dabei klingt das Konzert selbstverständlich wie aus einem Guss – vom beginnenden Intro des Überhits 'Don't Stop Believin'' bis zum abschließenden 'Lovin', Touchin', Squeezin'' zeigt sich JOURNEY von der allerbesten Seite. Die Rocker nahmen nicht nur alle Anwesenden, sondern folglich auch jene, die "Live In Japan 2017" in den Händen halten, mit auf eine Zeitreise der besonderen Art – ganz ohne DeLoreon, aber dafür mit ungemein viel Gespür für den Moment, den Zeitgeist und den nostalgischen Schimmer, den "Escape" und "Frontiers" versprühen.

Natürlich dürfen hierbei auch nicht die weiteren, großen Hits wie 'Sperate Ways (Worlds Apart)', 'Stone In Love', 'Escape' oder 'Faithfully' außer Acht gelassen werden. Doch irgendwie kommt es dem Zuschauer so vor, als ob Schon, Valory und Co. jene Songs mit noch mehr Herzwärme, Leidenschaft und Freude als sonst performen würde. Ob es an dem mehr als gelungenen, thematischen Rahmen, der altehrwürdigen Behausung oder der Aufnahme in der "Rock'n'Roll Hall Of Fame" zu tun hat, wer weiß. Vielleicht ist es auch die Kombination aus allen Gründen, die "Live In Japan 2017" zu solch einem wertvollen Konzertereignis machen.