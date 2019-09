KOSM hören ist harte Arbeit.

Wie so viele moderne Prog-Metal-Bands verwendet auch KOSM die für TOOL so typischen synkopischen Grooves, zum Beispiel am Anfang des ersten Songs 'Yharman'. Das entwickelt sich dann aber schnell zu einem unübersichtlichen Gewirr an Breaks und verschachtelten Riffs.



Uff, das ist ja mal anstrengend. Sängerin Jessie Grace macht es mir dabei auch nicht leichter. Zwar verfügt sie über eine ganz ordentliche Klarstimme, doch oft keift, screamt und growlt sie mich an. So fällt es mir echt schwer, Songs auseinanderzuhalten, geschweige denn zu merken, wann einer fertig ist und der nächste beginnt. Ich werde wohl von Jahr zu Jahr sensitiver gegen solche Zerhäckselungen von Musik. Dabei gibt es bei den Kanadiern immer wieder kurze Momente, die zeigen, was drin wäre. Es gibt Passagen, die lassen mich an MADDER MORTEM denken, es gibt ein paar feine, technisch hochwertige Soli und wenn in die Kniffelrhythmen Groove reingepackt wird - ein Kunst, die TOOL dann eben doch einzigartig macht und von den Epigonen abhebt - ist die Mucke schon in Ordnung. Die eingeschobenen Jazz-Passagen hingegen wirken wie Fremdkörper. Ich glaube, bei KOSM ist noch viel Verfeinerung möglich.