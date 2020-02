Big in France: die kanadischen Prog Rocker KARCIUS

Während diese Formation im deutschsprachigen Raum lediglich über eine eher überschaubare Anhängerschaft verfügt, konnte sich KARCIUS aus dem französischsprachigen Teil Kanadas nicht nur in der Heimat, sondern auch in Frankreich längst einen guten Ruf erspielen. Und das obwohl die Herrschaften lediglich bei den Ansagen auf ihre Muttersprache setzen, ihre Songs dagegen ganz konventionell in Englisch vorgetragen werden.

Dennoch hat man in Frankreich offenbar einen Narren an KARCIUS gefressen. Nachzuvollziehen allein durch die Tatsache, dass die Band für die 20. Ausgabe des "Crescendo"-Festivals in Saint-Palais-Sur-Mer verpflichtet wurde. Dieser Gig dürfte dem Quartett verdammt viel bedeutet haben, schließlich hat man sich dazu entschieden, das Set mitzuschneiden und wahlweise als Blu-ray oder als Doppel-CD zu veröffentlichen.

Die Stimmung beim besagten Auftritt war an sich gut, allzu überschwängliche Reaktionen des Publikums sollte man auf diesem Live-Dokument aber nicht erwarten. Das wäre aber auch irgendwie unpassend als Reaktion auf den immer wieder in Richtung Fusion/Jazz-Rock (speziell 'Sol' klingt wie ein fiktives "MAHAVISHNU ORCHESTRA 2.0") tendierenden, sehr Keyboard-lastig vorgetragenen Prog Rock der Frankokanadier. Doch trotz all dieser genrefremden Zutaten ist die Basis des Sounds von KARCIUS im traditionellen Rock zu verorten. Zu erkennen nicht zuletzt durch die mitunter wirklich knallhart tönenden Gitarre von Simon L’Espérance. Der Kerl versteht was von Riffs, ist allerdings zumeist in eher gemäßigteren Gefilden unterwegs und fügt sich mit einem schwer nach David Gilmour tönendem Arbeitsgerät perfekt ins Band-Gefüge ein. PINK FLOYD dürfte generell zu den wesentlichsten Inspirationsquellen von KARCIUS zählen, wie etwa im entsprechend feinfühlig intonierten 'Water' nachzuvollziehen ist.

Aber auch das Werk und Wirken von Steve Wilson scheint den vier Musikern dermaßen zu imponieren, dass sie auf ähnliche Weise zugange sind. Und das nicht bloß mit Kompositionen, sondern auch was die klangtechnische Umsetzung betrifft. Die Blu-ray enthält nämlich einen "Hi-res Stereo and 5.1 Mix" von besagtem Konzert und als Bonus einen vor allem von den Rhythmusinstrumenten her schwer an Wilsonsche Bearbeitung diverser Prog-Heldentaten erinnernden "5.1-Mix" des letzten Studioalbums "The Fold".

Der ist zwar auf der Doppel-CD leider nicht enthalten, für entspannten Hörgenuss ist aber dennoch gesorgt. Außerdem gibt es selbst für Band-Kenner noch Schmankerl zu verzeichnen. Zum einen das bislang unveröffentlichte 'The Space Between', und zum anderen das bereits erwähnte 'Water' in einer gestrafften, akustischen Version. C'mon, let's Prog again...