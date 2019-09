Mit erhobenem Mittelfinger.

Das Demo "Armageddon Sun" ist das bislang einzige Lebenszeichen der finnischen Nicht-so-Feingeister KARMIC VOID. Ursprünglich 2008 veröffentlicht, bringt Terratur Possessions das Teil jetzt erneut auf den Markt, zum ersten Mal auf Vinyl. Da die Truppe, bestehend aus Drummer Gorath und Multiinstrumentalist Atvar, einen feuchten Kehricht auf den Zeitgeist gibt, würde diese Veröffentlichung auch als Neuerscheinung bei einschlägigen Labels niemanden verwundern.

Das anachronistische Geknüppel orientiert sich zweifelsohne an Eckpfeilern wie HELLHAMMER und der BATHORY-Frühphase. Hier fällt der Gesang zwar noch eine Spur kränker aus, was die Zielgruppe für "Armageddon Sun" aber eher freuen als stören wird. Auch die Anleihen an pechschwarzen Teutonen-Thrash fallen definitiv positiv auf. 'Armageddon Rides' klingt beispielsweise nicht so klirrend kalt wie die Schule der Zweiten Welle, taugt aber in gleichem Maße zur Bekämpfung von Harmonien und Freundlichkeit im Generellen. Die Schweizer Vorbilder kommen indes bei 'Blindness, Muteness, Stillness' mehr zur Geltung. Im nur langsam voran kommenden Song schlitzen sich die Riffs wie Stacheldraht durch den Takt und man möchte diesen lebensfeindlichen Sound in voller Lautstärke und mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze genießen. Nicht, dass jemandem auffällt, wie sich ein dezentes Lächeln breit macht, während die Faust immer wieder gereckt wird.

Man muss zwar nicht die Einschätzung des Labels teilen, dass "Armageddon Sun" zu den besten Veröffentlichungen der Trondheimer Schmiede gehört, aber KARMIC VOID bringt in den knappen neunzehn Minuten so viele Black-Metal-Trademarks auf den Punkt, dass man schnell ins Schwärmen gerät. Ich habe zwar einige Anläufe mit den drei Tracks gebraucht, finde es aber jetzt umso mehr bedauerlich, dass es nicht noch mehr in Töne gegossenen Hass dieser beiden Finnen gibt.